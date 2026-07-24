मानसून के दौरान इन फलों का न करें सेवन, हो सकती है समस्याएं
क्या है खबर?
मानसून के दौरान नमी का स्तर बढ़ जाता है, जिससे कीटाणु और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। इससे वायरल बुखार, डेंगू, मलेरिया और फ्लू जैसी समस्याएं होने का खतरा रहता है। इसके कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और व्यक्ति जल्दी बीमार हो जाता है। इस मौसम में खान-पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे फलों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन मानसून के दौरान नहीं करना चाहिए।
#1
तरबूज
तरबूज गर्मियों का सबसे पसंदीदा फल माना जाता है, लेकिन मानसून में इसका सेवन नहीं करना चाहिए।
इसका कारण है कि मानसून के दौरान तरबूज की कटिंग वाले एक से अधिक लोग करते हैं और ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
यही नहीं, मानसून में तरबूज की कीमत भी काफी अधिक होती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप गर्मियों में तरबूज खाएं, लेकिन मानसून में नाशपाती, अनानास और पपीता जैसे फलों का ही चयन करें।
#2
सेब
मानसून में सेब का सेवन भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसका कारण है कि इस मौसम में सेब को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए लोग रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जो सेब के साथ-साथ हवा में भी मिल जाते हैं।
इनसे सांस की समस्या, फेफड़ों का संक्रमण और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इसके अलावा सेब के साथ अन्य रासायनिक पदार्थों का सेवन भी हानिकारक हो सकता है।
#3
अंगूर
मानसून के दौरान अंगूर का सेवन भी नुकसानदायक हो सकता है। इसका कारण है कि मौसम में नमी अधिक होती है, जिससे बैक्टीरिया और कीटाणुओं को पनपने में मदद मिलती है।
ऐसे में अगर आप मौसम की परवाह किए बिना बैक्टीरिया युक्त अंगूर का सेवन कर लेते हैं तो इससे पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।
इसके अलावा बैक्टीरिया युक्त अंगूर का सेवन करने से भोजन विषाक्तता का खतरा भी बढ़ सकता है।
#4
पपीता
पपीता भी मानसून में न खाने वाली चीजों में से एक है। इसका कारण है कि इस मौसम में पपीते पर कीड़े लग जाते हैं और लोग उन्हें छुपाकर बेच देते हैं।
ये कीड़े शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और भोजन विषाक्तता का कारण बनते हैं।
यही नहीं, मानसून में पपीते की तासीर गर्म होती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए मानसून में पपीते का सेवन करने से बचना चाहिए।