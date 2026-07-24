मानसून में इन फलों को न खाएं

मानसून के दौरान इन फलों का न करें सेवन, हो सकती है समस्याएं

लेखन अंजली 07:48 pm Jul 24, 202607:48 pm

क्या है खबर?

मानसून के दौरान नमी का स्तर बढ़ जाता है, जिससे कीटाणु और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। इससे वायरल बुखार, डेंगू, मलेरिया और फ्लू जैसी समस्याएं होने का खतरा रहता है। इसके कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और व्यक्ति जल्दी बीमार हो जाता है। इस मौसम में खान-पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे फलों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन मानसून के दौरान नहीं करना चाहिए।