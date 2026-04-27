गर्मियों के दौरान इन 5 खाद्य पदार्थों का न करें सेवन, स्वास्थ्य होगा प्रभावित

गर्मियों के दौरान कई तरह की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। इसका कारण है कि इस मौसम में तापमान में बढ़ोतरी और उमस के कारण पसीना अधिक आता है और शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर आप कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो शरीर का तापमान बिगड़ सकता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जिनसे बचें।

#1 तले हुए खाद्य पदार्थ गर्मियों के दौरान तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करना सही नहीं माना जाता है। इसका कारण है कि ये शरीर के तापमान को बढ़ा सकते हैं और गर्मी के कारण होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा तले हुए खाद्य पदार्थ पाचन क्रिया को भी प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपको तले खाद्य पदार्थ पसंद हैं तो हफ्ते में एक बार ही इन्हें खाएं और बाकी दिनों में हल्का खाएं।

#2 ज्यादा मसाले वाला खाना ज्यादा मसाले वाला खाना खाने से गर्मी अधिक महसूस हो सकती है और साथ ही इससे लू लगने का खतरा भी बढ़ सकता है। दरअसल, ज्यादा मसाले वाला खाना शरीर के तापमान को बढ़ा सकता है, जिससे पसीने का उत्पादन बढ़ता है। हालांकि, इससे शरीर के तापमान को कम करने में मदद मिलती है। यह जानना जरूरी है कि ज्यादा मसाले वाला खाना खाने से किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

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#3 ठंडी चीजें गर्मियों के दौरान ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम, ठंडे पेय और जमी हुई दही आदि का सेवन करने से भी बचना चाहिए। इसका कारण है कि ये चीजें शरीर के तापमान को प्रभावित कर सकती हैं और पाचन क्रिया को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा इनका सेवन स्वास्थ्य के लिए भी सही नहीं माना जाता है। ठंडी चीजों का सेवन करने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समझना जरूरी है।

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#4 पानी वाली सब्जियां और फल गर्मी के मौसम में खीरा, तरबूज, तोरी, लौकी और ककड़ी जैसी कई सब्जियां और फल आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन इनका सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल, इन सब्जियों और फलों में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा इनका सेवन पाचन क्रिया को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इनका सेवन करने से पहले इन्हें अच्छी तरह से धोएं और पकाने के बाद ही इनका सेवन करें।