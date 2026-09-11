नर्सरी से न खरीदें इस तरह के पौधे, नहीं तो हो सकती है समस्या
क्या है खबर?
घर की सजावट के लिए पौधे खरीदना एक अच्छा विचार है, लेकिन नर्सरी से पौधे खरीदते समय कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी होती हैं। कई बार नर्सरी वाले सस्ते और आकर्षक दिखने वाले पौधे बेचते हैं, जो असल में स्वस्थ नहीं होते। इससे न केवल आपके पैसे बर्बाद होते हैं बल्कि आपके घर का माहौल भी बिगड़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे पौधे बताते हैं, जिन्हें नर्सरी से न खरीदने की सलाह दी जाती है।
#1
ज्यादा फूल वाले पौधे
फूलों से सजे हुए पौधे खरीदते समय सावधानी बरतें क्योंकि कई बार नर्सरी वाले इन्हें बेचने के लिए ज्यादा फूल लगाकर आकर्षक बनाते हैं।
ऐसे पौधे देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उनकी जड़ें और पत्तियां कमजोर हो सकती हैं। हमेशा ऐसे पौधे खरीदें, जिनमें पत्तियां हरी और स्वस्थ दिखें।
फूलों की संख्या कम होने से आप पौधे की असली स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा फूल वाले पौधे जल्दी खराब हो सकते हैं।
#2
बाहर से लाए गए पौधे
विदेशी पौधों का आकर्षण बहुत होता है, लेकिन ये हमारे देश के मौसम और मिट्टी के लिए सही नहीं होते। इनके लिए खास देखभाल और माहौल चाहिए होता है, जो हर किसी के लिए संभव नहीं होता।
इनकी कीमत भी ज्यादा होती है और ये जल्दी खराब हो सकते हैं। देशी पौधे खरीदना हमेशा बेहतर होता है क्योंकि ये हमारे वातावरण के अनुसार बढ़ते हैं और ज्यादा मेहनत के बिना अच्छे दिखते हैं।
#3
छोटे गमले वाले पौधे
छोटे गमले वाले पौधे खरीदते समय ध्यान दें कि इनमें मिट्टी कम होती है, जिससे पौधे की जड़ें ठीक से बढ़ नहीं पातीं। इसकी वजह से पौधे जल्दी सूख सकते हैं या खराब हो सकते हैं।
बड़े गमले वाले पौधे खरीदना बेहतर होता है क्योंकि इनमें मिट्टी ज्यादा होती है और पौधे की जड़ें सही तरीके से बढ़ती हैं।
बड़े गमले वाले पौधे टिकाऊ होते हैं और इनकी देखभाल करना भी आसान होता है।
#4
बिना जानकारी वाले पौधे
ऐसे पौधे जिनके साथ कोई जानकारी नहीं दी गई हो, खरीदने से बचें। बिना जानकारी वाले पौधों के बारे में आपको पता नहीं चलता कि उनकी देखभाल कैसे करनी है या उन्हें किस तरह के वातावरण की जरूरत है।
ऐसे पौधे अक्सर बीमार हो सकते हैं। लेबल वाले पौधे खरीदने से आपको उनकी सही देखभाल करने में मदद मिलती है।
इन बातों का ध्यान रखकर आप नर्सरी से सही पौधे खरीद सकते हैं और अपने घर सुंदर बना सकते हैं।