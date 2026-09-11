नर्सरी से न खरीदें ये पौधे

नर्सरी से न खरीदें इस तरह के पौधे, नहीं तो हो सकती है समस्या

लेखन अंजली 06:26 pm Sep 11, 202606:26 pm

क्या है खबर?

घर की सजावट के लिए पौधे खरीदना एक अच्छा विचार है, लेकिन नर्सरी से पौधे खरीदते समय कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी होती हैं। कई बार नर्सरी वाले सस्ते और आकर्षक दिखने वाले पौधे बेचते हैं, जो असल में स्वस्थ नहीं होते। इससे न केवल आपके पैसे बर्बाद होते हैं बल्कि आपके घर का माहौल भी बिगड़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे पौधे बताते हैं, जिन्हें नर्सरी से न खरीदने की सलाह दी जाती है।