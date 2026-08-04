डैंड्रफ की समस्या बढ़ाने वाले तेल

डैंड्रफ से राहत पाने के लिए न करें इन 5 तेल का इस्तेमाल, जानिए क्यों

लेखन अंजली 06:22 pm Aug 04, 202606:22 pm

क्या है खबर?

डैंड्रफ एक आम समस्या है, जिससे कई लोग परेशान रहते हैं। अक्सर लोग इसे दूर करने के लिए कई उपाय अपनाते हैं, लेकिन कुछ तेल आपकी समस्या को बढ़ा सकते हैं। आइए आज हम आपको उन 5 तेलों के बारे में बताते हैं, जो डैंड्रफ की समस्या को और बिगाड़ सकते हैं। इन तेलों का उपयोग करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। सही तेल का चयन करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी समस्या जल्दी ठीक हो सके।