डैंड्रफ से राहत पाने के लिए न करें इन 5 तेल का इस्तेमाल, जानिए क्यों
क्या है खबर?
डैंड्रफ एक आम समस्या है, जिससे कई लोग परेशान रहते हैं। अक्सर लोग इसे दूर करने के लिए कई उपाय अपनाते हैं, लेकिन कुछ तेल आपकी समस्या को बढ़ा सकते हैं। आइए आज हम आपको उन 5 तेलों के बारे में बताते हैं, जो डैंड्रफ की समस्या को और बिगाड़ सकते हैं। इन तेलों का उपयोग करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। सही तेल का चयन करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी समस्या जल्दी ठीक हो सके।
#1
नारियल का तेल
नारियल का तेल एक ऐसा तेल है, जो कई लोग बालों पर इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, यह तेल डैंड्रफ की समस्या को बढ़ा सकता है।
इसका कारण है कि यह सिर की त्वचा को ज्यादा तैलीय बना सकता है, जिससे डैंड्रफ बढ़ सकता है।
इसके बजाय आप टी ट्री तेल या नीम के तेल का उपयोग कर सकते हैं, जो फंगस से लड़ने में मदद करते हैं और डैंड्रफ को कम करने में सहायक होते हैं।
#2
सरसों का तेल
सरसों का तेल भी डैंड्रफ के लिए सही नहीं होता। यह सिर की त्वचा को ज्यादा तैलीय बना सकता है और खुजली हो सकती है।
इसके अलावा यह धूल-मिट्टी को आकर्षित करता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए सरसों के तेल का उपयोग करने से पहले सोच-समझ लें।
इसके बजाय आप बादाम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सिर की त्वचा को पोषण देते हैं और डैंड्रफ को कम कर सकते हैं।
#3
जैतून का तेल
जैतून का तेल भी डैंड्रफ के लिए सही नहीं होता। यह सिर की त्वचा को ज्यादा तैलीय बना सकता है, जिससे डैंड्रफ बढ़ सकता है। इसके अलावा यह धूल-मिट्टी को आकर्षित करता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए जैतून के तेल का उपयोग करने से पहले सोच-समझ लें।
इसके बजाय आप बादाम का तेल या रोजमेरी का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सिर की त्वचा को पोषण देते हैं और डैंड्रफ को कम कर सकते हैं।
#4
अरंडी का तेल
अरंडी का तेल भी डैंड्रफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। यह सिर की त्वचा पर चिपचिपाहट पैदा कर सकता और खुजली हो सकती है।
इसके अलावा यह धूल-मिट्टी को आकर्षित करता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए अरंडी का तेल का उपयोग करने से पहले सोच-समझ लें। इसके बजाय आप टी ट्री तेल या नीम के तेल का उपयोग कर सकते हैं, जो डैंड्रफ को कम कर सकते हैं।
#5
पाम का तेल
पाम का तेल भी डैंड्रफ के लिए सही नहीं होता। यह सिर की त्वचा को ज्यादा तैलीय बना सकता है, जिससे डैंड्रफ बढ़ सकता है।
इसके अलावा यह धूल-मिट्टी को आकर्षित करता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए पाम का तेल का उपयोग करने से पहले सोच-समझ लें।
इसके बजाय आप बादाम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सिर की त्वचा को पोषण देते हैं और डैंड्रफ को कम कर सकते हैं।