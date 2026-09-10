फिट रहने के लिए रोजाना करें 'माइंडफुल स्क्वाट', जानिए इसे करने का तरीका
क्या है खबर?
माइंडफुल स्क्वाट एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो न केवल आपके शरीर को मजबूत बनाती है, बल्कि मन को भी शांत रखती है। इस एक्सरसाइज को करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और तनाव भी कम होता है। इसे सही तरीके से करने पर शरीर को पूरा फायदा मिलता है। आइए जानते हैं कि इस एक्सरसाइज को करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
#1
सही तरीके से खड़े होना जरूरी
माइंडफुल स्क्वाट करते समय सबसे पहले सही तरीके से खड़े होना बहुत जरूरी है।
आपके पैर कंधों की चौड़ाई पर हों और हल्का झुकाव रखें। इससे आपका शरीर संतुलित रहेगा और आप एक्सरसाइज को सही तरीके से कर पाएंगे। यह भी ध्यान दें कि सिर सीधा रहे और आंखें सामने की ओर हों।
इस स्थिति में खड़े होने से शरीर को सही संतुलन मिलता है और आप आसानी से स्क्वाट कर सकते हैं।
#2
गहरी सांस लेना न भूलें
स्क्वाट शुरू करने से पहले गहरी सांस लेना बहुत जरूरी है। इससे शरीर में हवा का प्रवाह सही रहता है और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है।
गहरी सांस लेने से मन भी शांत रहता है और आप एक्सरसाइज पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं।
सांस को गहराई से लें और धीरे-धीरे छोड़ें, ताकि आप एक्सरसाइज के दौरान आराम महसूस करें और थकावट जल्दी न हो।
#3
धीरे-धीरे नीचे झुकें
स्क्वाट करते समय धीरे-धीरे नीचे झुकना बहुत जरूरी है ताकि मांसपेशियों पर सही दबाव पड़े।
नीचे झुकते समय ध्यान रखें कि आपके घुटने और पैर एक सीध में रहें। इससे पीठ सीधी रहेगी और किसी भी तरह की परेशानी या चोट से बचा जा सकेगा।
धीरे-धीरे झुकने से मांसपेशियां बेहतर तरीके से सक्रिय होती हैं और इसका असर ज्यादा असरदार होता है।
#4
नीचे रुककर मांसपेशियों को सक्रिय करें
नीचे की स्थिति में कुछ पल रुकना माइंडफुल स्क्वाट का अहम हिस्सा है। इस दौरान मांसपेशियों पर दबाव बनता है और वे बेहतर तरीके से सक्रिय होती हैं।
नीचे रुकते समय ध्यान रखें कि आपका शरीर स्थिर रहे और संतुलन बना रहे। यह अभ्यास आपकी ताकत को बढ़ाने और सहनशक्ति में सुधार करने में मदद करता है।
#5
वापस ऊपर उठने का सही तरीका
स्क्वाट के दौरान नीचे झुकने के बाद, धीरे-धीरे ऊपर उठें और अपनी शुरुआती स्थिति में लौटें। ध्यान रखें कि ऊपर आते समय आपका शरीर सीधा और संतुलित रहे।
इस प्रक्रिया को बार-बार करें ताकि मांसपेशियां मजबूत हों और आप बेहतर परिणाम पा सकें।
माइंडफुल स्क्वाट एक आसान और असरदार तरीका है, जो शरीर को मजबूत बनाने और मन को शांति देने में मदद करता है।