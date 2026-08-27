रक्षाबंधन पर इस तरह से करें मेकअप, लगेंगी बहुत खूबसूरत

रक्षाबंधन वाले दिन पर मेकअप करने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से साफ कर लें।

इसके लिए सबसे पहले अपने चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से धोएं, फिर एक मुलायम तौलिये से पोंछकर अपने चेहरे पर नमी देने वाली क्रीम लगाएं।

यह आपकी त्वचा को नमी देता है और मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करता है। इसके बाद अपने चेहरे पर मेकअप के लिए बेस तैयार करें ताकि मेकअप स्मूद हो।