रक्षाबंधन पर इस तरह से करें मेकअप, लगेंगी बहुत खूबसूरत
क्या है खबर?
रक्षाबंधन भाई-बहनों के लिए एक खास त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके लिए खास पकवान बनाती हैं। इस अवसर पर हर लड़की चाहती है कि वह सबसे अलग और खूबसूरत दिखे। अगर आप भी इस त्योहार पर एक ऐसा मेकअप लुक चाहती हैं, जो नाजुक और आकर्षक हो तो आइए आज हम आपको इसके लिए कुछ खास टिप्स देते हैं।
#1
चेहरे की सफाई है जरूरी
रक्षाबंधन वाले दिन पर मेकअप करने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से साफ कर लें।
इसके लिए सबसे पहले अपने चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से धोएं, फिर एक मुलायम तौलिये से पोंछकर अपने चेहरे पर नमी देने वाली क्रीम लगाएं।
यह आपकी त्वचा को नमी देता है और मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करता है। इसके बाद अपने चेहरे पर मेकअप के लिए बेस तैयार करें ताकि मेकअप स्मूद हो।
#2
हल्का मेकअप चुनें
रक्षाबंधन पर भारी मेकअप लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय अपनी त्वचा की रंगत के हिसाब से हल्का मेकअप चुनें।
यह न केवल आपके चेहरे को हल्का कवरेज देगा, बल्कि उसे प्राकृतिक रूप से निखारने में भी मदद करेगा।
अगर आपकी त्वचा तैलीय है तो हल्के मेकअप का इस्तेमाल करें, जबकि सूखी त्वचा वाली महिलाएं मॉइस्चराइजर चुन सकती हैं। इसके बाद हल्का पाउडर लगाएं।
#3
आंखों पर हल्का रंग लगाएं
आंखों के मेकअप के लिए हल्के रंग का चयन करें, जैसे कि पेस्टल पिंक या लाइट गोल्ड। इसे अपनी आंखों पर धीरे-धीरे लगाएं ताकि आपका लुक नाजुक और आकर्षक दिखे।
इसके बाद अपनी पलकों पर मस्कारा लगाएं ताकि आपकी आंखें बड़ी और खूबसूरत दिखें। अगर आप चाहें तो आंखों के किनारे पर लाइनर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन इसे बहुत पतला ही रखें ताकि आपका लुक ज्यादा बनावटी न लगे।
#4
गालों पर हल्का रंग लगाएं
गालों पर हल्का सा रंग लगाएं ताकि आपका चेहरा ताजा और चमकदार दिखे। इसके लिए आप अपनी त्वचा की रंगत के हिसाब से कोई हल्का गुलाबी या पीच रंग चुन सकती हैं।
इसे अपनी गालों की ऊपरी सतह पर हल्के हाथों से लगाएं। इससे आपका चेहरा निखरा हुआ और खुशहाल नजर आएगा।
यह कदम आपके पूरे मेकअप को एक सुंदर और आकर्षक लुक देगा, जिससे आप रक्षाबंधन पर सबसे अलग और खूबसूरत दिखेंगी।
#5
होंठो पर हल्का रंग लगाएं
होंठों के लिए हल्के रंग का चयन करें, जो आपके चेहरे के बाकी मेकअप से मेल खाता हो। यह न केवल आपको एक सॉफ्ट लुक देगा बल्कि पूरे मेकअप को संतुलित भी करेगा।
अगर आप चाहें तो इसके ऊपर हल्का सा चमकदार रंग भी लगा सकती हैं, जिससे आपके होंठ और भी सुंदर दिखें।
इस तरह पूरे मेकअप को ध्यान में रखते हुए अपने होंठो को सजाएं ताकि आपका लुक पूरा और आकर्षक लगे।