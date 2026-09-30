सर्दियों में होंठ हो जाते हैं रूखे और फटे? इन 5 घरेलू नुस्खों को आजमाएं
क्या है खबर?
सर्दियों में ठंड के कारण हवा में नमी कम हो जाती है, जिससे त्वचा के साथ-साथ होंठ भी सूखने और फटने लगते हैं। होंठों का फटना और छिलना न केवल असहज हो सकता है, बल्कि यह शर्मिंदगी का कारण भी बनता है। हालांकि, कुछ घरेलू उपाय हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने होंठों को इस समस्या से बचा सकते हैं। आइए ऐसे ही 5 असरदार घरेलू नुस्खे जानते हैं।
#1
शहद और नींबू का मिश्रण लगाएं
शहद एक प्राकृतिक नमी देने वाला है, जो होंठों को तरलता प्रदान करता है, जबकि नींबू में विटामिन-C होता है, जो मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है। इन दोनों चीजों का मिश्रण आपके होंठों को मुलायम और चमकदार बना सकता है।
उपयोग के लिए एक चम्मच शहद में कुछ बूंद नींबू का रस मिलाएं। इसे अपने होंठों पर लगाएं और 15-20 मिनट बाद धो लें। नियमित उपयोग से आपके होंठ स्वस्थ रहेंगे।
#2
नारियल तेल से करें मालिश
नारियल तेल प्राकृतिक रूप से नमी देता है और इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो होंठों को पोषण देते हैं। यह त्वचा की नमी को बनाए रखने में मदद करता है।
इसके लिए रोजाना सोने से पहले अपने होंठों पर नारियल तेल लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। इससे आपके होंठ मुलायम और चमकदार बने रहेंगे।
3 से 4 दिनों में आपको फर्क नजर आने लगेगा।
#3
गुलाब जल और ग्लिसरीन का मिश्रण लगाएं
गुलाब जल ताजगी लाता है और ग्लिसरीन गहराई से नमी देता है। इन दोनों का मिश्रण आपके होंठों को मुलायम बनाए रखने में मदद करता है।
उपयोग के लिए एक चम्मच गुलाब जल में आधा चम्मच ग्लिसरीन मिलाएं। इसे अपने होंठों पर लगाएं और रात भर छोड़ दें।
सुबह उठकर अपने होंठों को साफ पानी से धो लें। नियमित उपयोग से आपके होंठ स्वस्थ और चमकदार बने रहेंगे।
#4
जैतून के तेल की मालिश करें
जैतून का तेल त्वचा की मरम्मत करता है और उसे पोषण देता है। यह आपके होंठों को सूखने से बचाता है और उन्हें मुलायम बनाता है।
उपयोग के लिए रोजाना सोने से पहले अपने होंठों पर जैतून का तेल लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। इससे आपके होंठ स्वस्थ और चमकदार बने रहेंगे।
ध्यान रखें कि जैतून का तेल शुद्ध होना चाहिए।
#5
एवोकाडो का पेस्ट लगाएं
एवोकाडो में मौजूद पोषक तत्व आपके होंठों को गहराई से पोषण देते हैं और उन्हें नमी प्रदान करते हैं।
इसके लिए एक पका हुआ एवोकाडो लेकर उसका पेस्ट बना लें, फिर इसे अपने होंठों पर लगाएं। 10-15 मिनट बाद धो लें। नियमित उपयोग से आपके होंठ मुलायम और चमकदार बने रहेंगे।