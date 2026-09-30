सर्दियों में होंठ हो जाते हैं रूखे और फटे? इन 5 घरेलू नुस्खों को आजमाएं

शहद एक प्राकृतिक नमी देने वाला है, जो होंठों को तरलता प्रदान करता है, जबकि नींबू में विटामिन-C होता है, जो मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है। इन दोनों चीजों का मिश्रण आपके होंठों को मुलायम और चमकदार बना सकता है।

उपयोग के लिए एक चम्मच शहद में कुछ बूंद नींबू का रस मिलाएं। इसे अपने होंठों पर लगाएं और 15-20 मिनट बाद धो लें। नियमित उपयोग से आपके होंठ स्वस्थ रहेंगे।