हाई यूरिक एसिड के कारण हाथ-पैर सूज जाते हैं? न खाएं ये खाद्य पदार्थ
क्या है खबर?
यूरिक एसिड खून में मौजूद एक रसायन है, जो शरीर में प्यूरीन नामक पदार्थ के टूटने से बनता है। आमतौर पर यूरिक एसिड का स्तर 3.4 से 7.0 मिलीग्राम प्रति डेसिलिटर होता है, लेकिन अगर यह बढ़ जाए तो इससे गाउट, जोड़ों में दर्द और हाथों या पैरों का सूजना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि हाई यूरिक एसिड का कारण बन सकते हैं और इससे जुड़ी कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं।
#1
डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ
डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में नमक की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर में सोडियम का स्तर बढ़ा सकता है और पानी को बनाए रख सकता है। इससे हाथ और पैर में सूजन आ सकती है। इसलिए अगर आप हाई यूरिक एसिड से परेशान हैं तो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचें। इसके अलावा प्रोसेस्ड खाने में भी नमक की मात्रा ज्यादा होती है, जिनका सेवन भी करने से बचना चाहिए।
#2
शराब
शराब का सेवन हाई यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकता है। इसका कारण है कि शराब पीने से शरीर में लैक्टेट नामक एसिड का स्तर बढ़ जाता है, जो यूरिक एसिड के निर्माण में बाधा डाल सकता है। इसके अलावा शराब के सेवन से शरीर में पानी की कमी की समस्या भी हो जाती है, जिससे यूरिक एसिड के स्तर में वृद्धि हो सकती है। इसलिए हाई यूरिक एसिड वाले लोगों को शराब से दूरी बना लेनी चाहिए।
#3
मीठे पेय पदार्थ
मीठे पेय पदार्थ जैसे सोडा, एनर्जी ड्रिंक आदि का सेवन भी हाई यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है। इसका कारण है कि मीठे पेय पदार्थों में फ्रुक्टोज नामक तत्व होता है, जो शरीर में यूरिक एसिड के उत्पादन को बढ़ा सकता है। साथ ही फ्रुक्टोज युक्त पेय पदार्थों का सेवन करने से शरीर में अतिरिक्त चर्बी भी बढ़ सकती है। इसलिए मीठे पेय पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए।
#4
राजमा
राजमा में भी प्यूरीन की मात्रा होती है, इसलिए हाई यूरिक एसिड वाले लोगों को इन्हें भी कम मात्रा में ही खाना चाहिए। हालांकि, राजमा में फाइबर की अधिकता होती है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसलिए इसे खाने में शामिल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अपने आहार में संतुलन बनाकर आप यूरिक एसिड को नियंत्रित रख सकते हैं।