हाई यूरिक एसिड से हाथ-पैर में सूजन

हाई यूरिक एसिड के कारण हाथ-पैर सूज जाते हैं? न खाएं ये खाद्य पदार्थ

लेखन अंजली 02:31 pm Jul 09, 202602:31 pm

क्या है खबर?

यूरिक एसिड खून में मौजूद एक रसायन है, जो शरीर में प्यूरीन नामक पदार्थ के टूटने से बनता है। आमतौर पर यूरिक एसिड का स्तर 3.4 से 7.0 मिलीग्राम प्रति डेसिलिटर होता है, लेकिन अगर यह बढ़ जाए तो इससे गाउट, जोड़ों में दर्द और हाथों या पैरों का सूजना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि हाई यूरिक एसिड का कारण बन सकते हैं और इससे जुड़ी कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं।