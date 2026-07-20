बंजी जंपिंग के दौरान आंखें हो जाती हैं लाल? जानिए क्या है इसका कारण

बंजी जंपिंग के दौरान आपको तेजी से नीचे गिरने का अनुभव होता है। यह अनुभव बहुत रोमांचक होता है, लेकिन इसके साथ ही आंखों में धुंधलापन या अस्थायी रूप से देखने में दिक्कत भी हो सकती है।

इसका कारण यह है कि जब आप तेजी से नीचे गिरते हैं तो आपकी आंखों की रक्त नलिकाएं सूख जाती हैं, जिससे धुंधलापन या अस्थायी रूप से देखने में दिक्कत हो सकती है। यह आमतौर पर कुछ मिनटों में ठीक हो जाती है।