आपको लौकी पसंद नहीं है? इन 5 रेसिपी को आजमाकर बन सकती है पसंदीदा
क्या है खबर?
कई लोग लौकी को अपने खाने में शामिल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यह सब्जी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। लौकी में मौजूद पोषक तत्व शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अगर आप लौकी को अपने आहार का हिस्सा नहीं बना पाते हैं तो आज हम आपको लौकी की कुछ ऐसी रेसिपी बताएंगे, जिनसे आप लौकी को आसानी से खा सकते हैं और इसका स्वाद भी पसंद करेंगे।
#1
लौकी का हलवा
लौकी का हलवा एक पारंपरिक मिठाई है, जो खास मौकों पर बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले लौकी को कदूकस कर लिया जाता है, फिर इसे दूध और चीनी के साथ पकाया जाता है। इसमें घी, इलायची पाउडर और मेवे डालकर इसे और भी स्वादिष्ट बनाया जाता है। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें मौजूद दूध और मेवों के कारण यह सेहत के लिए भी अच्छा है।
#2
लौकी की सब्जी
लौकी की सब्जी एक साधारण लेकिन सेहतमंद व्यंजन है, जिसे रोजमर्रा के खाने में शामिल किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए लौकी को छोटे टुकड़ों में काटकर प्याज-लहसुन की तड़का लगाकर पकाया जाता है। इसमें टमाटर, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक मिलाकर इसे अच्छी तरह पकाया जाता है। यह सब्जी रोटी या चावल दोनों के साथ अच्छी लगती है और इसका हल्का-सा खट्टा-मीठा स्वाद खाने में चार चांद लगा देता है।
#3
लौकी की खीर
लौकी की खीर एक अनोखी मिठाई है, जिसे दूध और चीनी के साथ पकाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले लौकी को कद्दूकस कर लिया जाता है, फिर इसे दूध में पकाया जाता है जब तक कि वह मुलायम न हो जाए। इसमें चीनी, इलायची पाउडर और कभी-कभी सूखे मेवे डालकर इसे सजाया जाता है। यह खीर न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें मौजूद दूध और मेवों के कारण यह सेहत के लिए भी अच्छा है।
#4
लौकी का रायता
लौकी का रायता एक ताजगी भरा व्यंजन है, जिसे भोजन के साथ खाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले लौकी को कद्दूकस कर लिया जाता है, फिर इसे उबालकर ठंडा कर लिया जाता है। अब इसमें दही, भुना जीरा पाउडर, नमक और थोड़ा-सा हरा धनिया मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। यह रायता खाने में हल्का और ताजगी भरा होता है, जिससे आपका भोजन और भी स्वादिष्ट बन जाता है।
#5
भरवां लौकी
भरवां लौकी एक खास तरह की रेसिपी है, जिसमें लौकी को अंदर से खोखला करके उसमें मसालेदार मिश्रण भरा जाता है। इसके लिए सबसे पहले लौकी को धोकर उसके सिरों को काट दिया जाता है, फिर उसमें तैयार मसालेदार मिश्रण भरा जाता है जिसमें बेसन, प्याज, लहसुन, अदरक और मसाले मिलाए जाते हैं। इसके बाद इन्हें धीमी आंच पर पकाया जाता है ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं और लौकी नरम हो जाए।