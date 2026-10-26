पोषक तत्वों से भरपूर होता है सोआ, जानिए इसके सेवन से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ

सोआ का सेवन सांस की समस्याओं के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद सूजन कम करने वाले गुण अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों से राहत दिलाते हैं।

इसके अलावा सोआ का सेवन फेफड़ों की कार्यक्षमता को सुधारने में भी मदद करता है। सोआ का नियमित सेवन सांस की समस्याओं वाले लोगों के लिए एक प्राकृतिक उपाय साबित हो सकता है।

यह न केवल फेफड़ों को मजबूत बनाता है, बल्कि सांस लेने की प्रक्रिया को भी आसान बनाता है।