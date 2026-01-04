दिलजीत दोसांझ सर्दी-जुखाम को दूर भगाने के लिए अपनाते हैं ये देसी नुस्खे, खुद किया खुलासा
क्या है खबर?
दिलजीत दोसांझ भले ही दुनियाभर में परफॉर्म करते हों, लेकिन वह दिल से तो देसी ही हैं। पंजाबी खाना उनका पसंदीदा है और उनकी जीवनशैली भी बिलकुल देसी ही है। वह यात्रा पर गए हुए हुए हैं, जिसके दौरान उन्हें खांसी और जुखाम ने अपना शिकार बना लिया। सर्दी-जुखाम को दूर भगाने के लिए भी उन्होंने भारतीय घरेलू नुस्खों का ही पालन किया। गायक ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालकर अपने 2 प्रभावी नुस्खे बताए। आइए इनके बारे में जानें।
#1
खसखस वाला पहला नुस्खा आता है काम
दिलजीत ने जो पहला नुस्खा साझा किया, वह काली खसखस से बनता है। उन्होंने स्टोरी डालकर इस देसी मिश्रण की तस्वीर भी दिखाई थी। उन्होंने बताया कि इसे खाने से बहती नाक की समस्या ठीक हो जाती है और खांसी भी बंद हो जाती है। उन्होंने अपने मजाकिया अंदाज में चेतावनी भी दी कि इसे कम मात्रा में ही खाना चाहिए। ज्यादा खाने से पेट खराब हो सकता है और दस्त आ सकते हैं।
रेसिपी
कैसे बनता है खसखस वाला मिश्रण?
दिलजीत ने स्टोरी डालकर यह भी बताया कि यह मिश्रण किन चीजों से तैयार होता है। इसके लिए आपको 2 चम्मच काली खसखस, 2 चम्मच घिसा हुआ नारियल, एक से 2 चम्मच गुड़ का पाउडर और एक चम्मच देसी घी चाहिए होगा। सबसे पहले काली खसखस को पैन में सूखा भून लें। खुशबु आने के बाद इसमें नारियल और गुड़ का पाउडर मिलाएं। जब गुड़ पिघल जाए तो इसमें घी शामिल करें और थोड़ा ठंडा करके खाएं।
#2
बेसन शीरा है जुखाम का रामबाण इलाज
दिलजीत जुखाम ठीक करने के लिए एक गर्मा-गर्म देसी पेय भी पीते हैं। वह बेसन शीरा का सेवन करते हैं, जो उत्तर भारत का प्रसिद्ध पेय है। इसे पीने से गले का दर्द ठीक हो जाता है, खराश से छुटकारा मिलता है, जुखाम ठीक होता है और खांसी से राहत मिलती है। दिलजीत ने एक स्टोरी डालकर यह भी दिखाया था कि दोनों नुस्खे बनने के बाद कैसी दिखती हैं। आप भी सर्दी में इन्हें अपना सकते हैं।
विधि
बेसन शीरा की रेसिपी
बेसन शीरा बनाने के लिए आपको आधा कप बेसन, आधा चम्मच घी, आधा कप चीनी या गुड़, डेढ़ कप दूध और एक चुटकी इलायची पाउडर की जरूरत पड़ेगी। रेसिपी की शुरुआत करने के लिए एक गहरे बर्तन में घी गर्म करें। इसमें बेसन डाल दें और उसे सुनेहरा होने तक भूनते रहें। एक अलग बर्तन में दूध गर्म करें और उसे धीरे-धीरे बेसन में मिलाएं। इसे लगातार मिलाते रहें और चीनी या गुड़ शामिल करके छानकर पी लें।