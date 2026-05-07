मानसून में कमजोर हो सकता है पाचन, जानिए इसके कारण
क्या है खबर?
मानसून का मौसम नमी और उमस के साथ आता है, जो कई बीमारियों का कारण बन सकता है। नमी का अधिक स्तर बैक्टीरिया और वायरस के विकास को बढ़ावा देता है, जिससे संक्रमण और बीमारियां होती हैं। इसके अलावा मानसून का मौसम पाचन को भी प्रभावित करता है। आइए आज हम आपको 5 कारण बताते हैं, जो मानसून में पाचन के कमजोर होने का कारण बन सकते हैं।
#1
गंदे पानी का सेवन
मानसून के दौरान कई नदियां और जलाशय गंदे हो जाते हैं, जिनमें हानिकारक कीटाणु होते हैं। ये कीटाणु दूषित पानी के सेवन से पेट की बीमारियों जैसे फूड प्वाइजनिंग, दस्त, उल्टी और हैजा का कारण बन सकते हैं। इसलिए मानसून के दौरान बंद पानी का सेवन करें और घर में पानी को उबालकर पिएं। साथ ही घर में पानी की सफाई का ध्यान रखें।
#2
तले-भुने खाने का सेवन
मानसून के दौरान तले-भुने खाने की बिक्री अधिक होती है और लोग भी इसे चाव से खाते हैं। हालांकि, ऐसे खाने की सफाई और सुरक्षा को सुनिश्चित करना मुश्किल होता है। इससे पेट की समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा तले-भुने खाने का सेवन शरीर में सूजन को बढ़ावा दे सकता है, जिससे पाचन को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि ऐसे खाने का सेवन कम करें।
#3
अधिक मसालेदार भोजन
अधिक मसालेदार भोजन का सेवन भी पाचन के लिए सही नहीं है। ऐसे व्यंजनों में लाल मिर्च और काली मिर्च जैसे मसाले होते हैं जो पाचन को खराब कर सकते हैं। ये मसाले पेट में जलन पैदा कर सकते हैं और इसके कारण दस्त, गैस, पेट दर्द, मतली और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए मसालेदार भोजन का सेवन संतुलित मात्रा में करें।
#4
मौसम में बदलाव
मानसून के दौरान मौसम में भी काफी बदलाव आता है और इस वजह से भी पाचन प्रभावित हो सकता है। जैसे मानसून के दौरान उमस का स्तर काफी बढ़ जाता है, जो शरीर के तापमान को प्रभावित कर सकता है और पाचन को कमजोर कर सकता है। इसके अलावा इस मौसम में शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है, जो पाचन को प्रभावित कर सकता है।
#5
मौसमी संक्रमण
मानसून के दौरान फ्लू और डेंगू जैसे मौसमी संक्रमण काफी तेजी से फैलते हैं। इन संक्रमणों के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रभावित होती है, जिससे शरीर में सूजन और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए मानसून में इन संक्रमणों से सुरक्षित रहने के लिए सफाई का ध्यान रखना और स्वस्थ आहार का सेवन करना महत्वपूर्ण है। इस मौसम में खुद को स्वस्थ रखने के लिए सावधानी बरतें।