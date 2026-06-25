डिफ्यूजर बनाम सुगंधित मोमबत्ती: घर को महकाने के लिए इनमें से क्या है बेहतर?
क्या है खबर?
घर को महकाने के लिए लोग कई तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग इसके लिए मोमबत्तियों का सहारा लेते हैं, वहीं कई लोग डिफ्यूजर को बेहतर मानते हैं। अगर आप भी इस उलझन में हैं कि घर को महकाने के लिए डिफ्यूजर का इस्तेमाल करना चाहिए या सुगंधित मोमबत्ती का तो आइए आज हम आपको इन दोनों के फायदे और नुकसान बताते हैं। इसके बाद आप खुद ही तय कर पाएंगे कि आपके लिए क्या बेहतर है।
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डिफ्यूजर के फायदे
डिफ्यूजर का सबसे बड़ा फायदा है कि यह आपके घर की हरियाली को बढ़ाने में मदद कर सकता है। दरअसल, डिफ्यूजर में इस्तेमाल होने वाले तेल को हवा में बिखेरने के लिए प्लास्टिक या लकड़ी के छोटे-छोटे हिस्से होते हैं, जोकि पौधों की तरह दिखते हैं। इसके अलावा डिफ्यूजर के तेल से घर की हवा ताजा और तरोताजा रहती है। यहां जानिए घर को खुशबूदार बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तेल।
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सुगंधित मोमबत्ती के फायदे
सुगंधित मोमबत्ती के इस्तेमाल से घर के कमरे को तुरंत महकाने में मदद मिलती है। यह हवा में मौजूद कीटाणुओं को मारने में भी मदद कर सकती है। इसके अलावा सुगंधित मोमबत्ती का इस्तेमाल करने से एक सुखद और शांत वातावरण बन सकता है और मन को शांति मिलती है। हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि सुगंधित मोमबत्ती से धुआं निकलता है, जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है।
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डिफ्यूजर के नुकसान
डिफ्यूजर के कुछ नुकसान भी हैं। अगर आप बच्चों या पालतू जानवरों वाले घर में डिफ्यूजर का इस्तेमाल करते हैं तो इसके तेल सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा डिफ्यूजर की कीमत काफी ज्यादा होती है और इसकी देखभाल करना भी मुश्किल है। साथ ही तेल की कीमत भी काफी होती है। अगर आप ज्यादा तेल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे सिरदर्द और चक्कर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।
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सुगंधित मोमबत्ती के नुकसान
सुगंधित मोमबत्ती से घर की हवा खराब हो सकती है। इस वजह से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा सुगंधित मोमबत्ती से धुआं निकलता है, जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही सुगंधित मोमबत्ती को जलाने के लिए आपको माचिस की जरूरत पड़ती है, जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। हालांकि, अगर आप अच्छी गुणवत्ता वाली सुगंधित मोमबत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होता।
चयन
घर को महकाने के लिए क्या चुनना है?
अब आपको समझ आ गया होगा कि डिफ्यूजर और सुगंधित मोमबत्ती दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। ऐसे में अब आपको खुद तय करना होगा कि घर को महकाने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि, अगर आप एक ऐसी सुगंधित चीज की तलाश में हैं, जो घर को कुछ मिनटों में महकाए और हवा में मौजूद कीटाणुओं को भी मारे तो आपके लिए सुगंधित मोमबत्ती सही रहेगी।