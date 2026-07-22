कैफीन के दीवाने हैं? जानिए इन 5 अलग-अलग तरह की कॉफी के बीच अंतर
क्या है खबर?
कॉफी एक लोकप्रिय पेय है, जो न केवल स्वाद में अच्छा है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। कॉफी में मौजूद कैफीन आपको ऊर्जा देने के साथ-साथ मन को ताजा भी करता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि कॉफी के कई प्रकार होते हैं? कॉफी के इन प्रकारों में कैपुचिनो, अमेरिकानो, एस्प्रेसो, फ्रेपे और कॉफी लाटे शामिल हैं। आइए जानते हैं कि इन सभी पेय में क्या अंतर है।
#1
एस्प्रेसो कॉफी
एस्प्रेसो गाढ़ी और काली कॉफी होती है, जिसे बारीक पिसे हुए कॉफी के दानों से बनाया जाता है। यह कॉफी मशीन में तेज दबाव पर गर्म पानी से तैयार की जाती है।
एस्प्रेसो में कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है, जो इसे अन्य कॉफी से अलग बनाती है। यह कॉफी का आधार भी होती है, जिस पर अन्य कॉफी आधारित पेय बनाए जाते हैं।
इसे छोटे कप में परोसा जाता है, ताकि इसका तीखा स्वाद आसानी से लिया जा सके।
#2
कैपुचिनो कॉफी
कैपुचिनो एक लोकप्रिय कॉफी पेय है, जिसे एस्प्रेसो, गर्म दूध और दूध के झाग के मिश्रण से बनाया जाता है। इसमें एस्प्रेसो की समान मात्रा होती है, लेकिन अधिक मात्रा में दूध और दूध का झाग होता है।
इससे इसका स्वाद हल्का और मलाईदार हो जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कप में एस्प्रेसो डाला जाता है, फिर इसमें गर्म दूध डाला जाता है और अंत में दूध का झाग डाला जाता है।
#3
कॉफी लाटे
कॉफी लाटे कैपुचिनो से थोड़ा अलग होता है। इसमें एस्प्रेसो के साथ-साथ गर्म दूध और दूध के झाग का मिश्रण होता है।
हालांकि, कैपुचिनो की तुलना में इसमें दूध की मात्रा अधिक होती है, जिससे इसका स्वाद हल्का और मलाईदार हो जाता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले कप में एस्प्रेसो डाला जाता है, फिर इसमें गर्म दूध डाला जाता है और अंत में दूध का झाग डाला जाता है।
#4
फ्रेपे कॉफी
फ्रेपे एक ठंडा कॉफी पेय है, जिसे एस्प्रेसो, ठंडे दूध और चीनी के साथ बनाया जाता है। इसे ब्लेंडर में मिलाया जाता है, ताकि यह क्रीमी और झागदार हो जाए।
इसमें बर्फ भी डाली जाती है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ब्लेंडर में एस्प्रेसो, ठंडा दूध और चीनी डाली जाती है।
फिर इसे मिलाया जाता है, ताकि यह क्रीमी और झागदार हो जाए।
#5
अमेरिकानो कॉफी
अमेरिकानो एक सरल कॉफी पेय है, जिसमें एस्प्रेसो और गर्म पानी का मिश्रण होता है। यह उन लोगों के लिए बढ़िया है, जिन्हें ब्लैक कॉफी पसंद होती है, लेकिन एस्प्रेसो की तीव्रता बहुत अधिक लगती है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले कप में एस्प्रेसो डाला जाता है, फिर ऊपर से गर्म पानी डाला जाता है। इस प्रकार आप विभिन्न प्रकार की कॉफी बनाकर पी सकते हैं और अपने दिन की शुरुआत ताजगी से कर सकते हैं।