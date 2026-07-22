कैफीन के दीवाने हैं? जानिए इन 5 अलग-अलग तरह की कॉफी के बीच अंतर

एस्प्रेसो गाढ़ी और काली कॉफी होती है, जिसे बारीक पिसे हुए कॉफी के दानों से बनाया जाता है। यह कॉफी मशीन में तेज दबाव पर गर्म पानी से तैयार की जाती है।

एस्प्रेसो में कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है, जो इसे अन्य कॉफी से अलग बनाती है। यह कॉफी का आधार भी होती है, जिस पर अन्य कॉफी आधारित पेय बनाए जाते हैं।

इसे छोटे कप में परोसा जाता है, ताकि इसका तीखा स्वाद आसानी से लिया जा सके।