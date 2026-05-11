क्या आप जानते हैं? माइक्रोवेव में बन सकते हैं लड्डू, जानिए रेसिपी

अगर आप लड्डू बनाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगाना चाहते हैं, तो माइक्रोवेव आपके लिए एक बेहतरीन उपकरण हो सकता है। माइक्रोवेव में लड्डू बनाना न केवल तेज है, बल्कि यह बहुत ही आसान भी है। इस लेख में हम आपको कुछ खास लड्डू की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप सिर्फ 5 से 10 मिनट में बना सकते हैं। इन लड्डुओं का स्वाद और पौष्टिकता आपको और आपके परिवार को खुश रखेगी।

#1 सूजी के लड्डू सूजी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को घी में भूनें, फिर इसमें चीनी का पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण को माइक्रोवेव बर्तन में डालकर 5 मिनट तक माइक्रोवेव करें। 5 मिनट बाद मिश्रण को बाहर निकालें और ठंडा होने दें, फिर छोटे-छोटे गोले बनाकर परोसें। यह लड्डू न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि प्रोटीन और फाइबर से भरपूर भी होंगे, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकते हैं।

#2 बेसन के लड्डू बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को घी में भूनें, फिर इसमें चीनी का पाउडर और इलायची पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण को माइक्रोवेव बर्तन में डालकर 5 मिनट तक माइक्रोवेव करें। 5 मिनट बाद मिश्रण को बाहर निकालें और ठंडा होने दें, फिर छोटे-छोटे गोले बनाकर परोसें। यह लड्डू न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि प्रोटीन और फाइबर से भरपूर भी हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं।

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#3 नारियल के लड्डू नारियल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले कद्दूकस किए हुए नारियल को दूध में पकाएं, फिर इसमें चीनी का पाउडर और इलायची पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण को माइक्रोवेव बर्तन में डालकर 5 मिनट तक माइक्रोवेव करें। 5 मिनट बाद मिश्रण को बाहर निकालें और ठंडा होने दें, फिर छोटे-छोटे गोले बनाकर परोसें। यह लड्डू न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि विटामिन और मिनरल्स से भरपूर भी हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं।

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