क्या आप बचपन में हेपेटाइटिस-B का टीका लगवाना भूल गए थे? अब उठाएं ये कदम
क्या है खबर?
हेपेटाइटिस-B एक गंभीर संक्रमण है, जो लिवर को प्रभावित करता है। यह वायरस खून और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से फैलता है। इस संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण बहुत जरूरी है। अगर आप बचपन में हेपेटाइटिस-B का टीका लगवाना भूल गए हैं तो आपको तुरंत इसे लगवाना चाहिए। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे आप इस महत्वपूर्ण टीकाकरण को पूरा कर सकते हैं और इससे क्या लाभ हो सकते हैं।
#1
टीकाकरण की प्रक्रिया समझें
हेपेटाइटिस-B का टीका 3 चरणों में दिया जाता है। पहला टीका जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, दूसरा एक महीने बाद और तीसरा 6 महीने बाद लगाया जाता है।
अगर आप बचपन में ये टीके नहीं ले पाए हैं तो अब इसका समय आ गया है। किसी भी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर आप आसानी से यह टीका लगवा सकते हैं।
इसके लिए आपको कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा।
#2
डॉक्टर से सलाह लें
अगर आपको लगता है कि आपने बचपन में हेपेटाइटिस-B का टीका नहीं लगवाया है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें।
वे आपकी सेहत की स्थिति का मूल्यांकन करेंगे और बताएंगे कि आपको कितने टीकों की जरूरत है। डॉक्टर आपको सही जानकारी देंगे कि किस समय पर और कैसे यह टीका लगवाना चाहिए।
इसके अलावा वे आपको इसके फायदे और संभावित दुष्प्रभावों के बारे में भी बताएंगे, जिससे आप सही निर्णय ले सकें।
#3
स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं
हेपेटाइटिस-B का टीका लगाने के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। वहां पर आपको जरूरी सभी जानकारी मिलेगी और आप आसानी से यह प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर पंजीकरण कराएं और निर्धारित समय पर उपस्थित होकर टीका लगवाएं।
ध्यान रखें कि टीका लगाने से पहले आपकी सेहत की स्थिति का सही मूल्यांकन होना जरूरी है, ताकि आपको सही मात्रा में वैक्सीन मिल सके और कोई भी समस्या न हो।
#4
नियमित जांच कराएं
टीका लगवाने के बाद नियमित जांच कराना बहुत जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपका शरीर टीके को सही तरीके से अपना रहा है या नहीं।
इसके अलावा इससे यह भी पता चलता है कि क्या आपको अतिरिक्त टीकों की जरूरत है या नहीं।
नियमित जांच से आप अपनी सेहत की स्थिति पर नजर रख सकते हैं और किसी भी समस्या का समय रहते समाधान कर सकते हैं।
#5
खुद पर ध्यान दें
हेपेटाइटिस-B का टीका लगाने के बाद खुद पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अच्छी खुराक लें, पर्याप्त नींद लें और नियमित व्यायाम करें, ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहे।
इसके अलावा साफ-सफाई का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की गंदगी से बचें। इस तरह आप न केवल हेपेटाइटिस-B, बल्कि अन्य कई बीमारियों से भी सुरक्षित रह सकते हैं।
डॉक्टर की बताई हुई सभी सलाहों का पालन करना न भूलें।