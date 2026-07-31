हेपेटाइटिस-B का टीकाकरण

क्या आप बचपन में हेपेटाइटिस-B का टीका लगवाना भूल गए थे? अब उठाएं ये कदम

लेखन सयाली 09:54 am Jul 31, 202609:54 am

क्या है खबर?

हेपेटाइटिस-B एक गंभीर संक्रमण है, जो लिवर को प्रभावित करता है। यह वायरस खून और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से फैलता है। इस संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण बहुत जरूरी है। अगर आप बचपन में हेपेटाइटिस-B का टीका लगवाना भूल गए हैं तो आपको तुरंत इसे लगवाना चाहिए। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे आप इस महत्वपूर्ण टीकाकरण को पूरा कर सकते हैं और इससे क्या लाभ हो सकते हैं।