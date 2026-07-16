मानसून के दौरान लकड़ी के फर्नीचर पर दीमक ने किया कब्जा? इन तरीकों से मिलेगा छुटकारा

सबसे जरूरी बात यह है कि नियमित रूप से अपने लकड़ी के फर्नीचर का निरीक्षण करें ताकि समय रहते आपको पता चल सके कि कहीं दीमक ने अपना ठिकाना तो नहीं बना लिया।

अगर आपको कहीं छोटे-छोटे छेद या फिर लकड़ी का छिलना दिखाई दे तो तुरंत ही ऊपर बताए गए उपायों में से कोई एक अपनाएं ताकि आपका फर्नीचर सुरक्षित रहे।

इन सरल तरीकों से आप मानसून के दौरान अपने लकड़ी के फर्नीचर को सुरक्षित रख सकते हैं।