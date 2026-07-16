मानसून के दौरान लकड़ी के फर्नीचर पर दीमक ने किया कब्जा? इन तरीकों से मिलेगा छुटकारा
क्या है खबर?
मानसून के दौरान हवा में नमी बढ़ जाती है और इससे लकड़ी के फर्नीचर पर दीमक का हमला होने की संभावना बढ़ जाती है। ये छोटे कीड़े लकड़ी के अंदर छिपकर उसे धीरे-धीरे खा जाते हैं, जिससे फर्नीचर कमजोर हो जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप मानसून के दौरान दीमक के हमले से अपने लकड़ी के फर्नीचर को सुरक्षित रख सकते हैं।
#1
नीम के तेल का उपयोग करें
नीम का तेल एक प्राकृतिक कीटनाशक होता है, जो दीमक को खत्म करने में मदद करता है।
इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले नीम के तेल को पानी में मिलाकर एक स्प्रे बोतल में भर लें और फिर इसे उन जगहों पर छिड़कें जहां दीमक ने अपना ठिकाना बना रखा हो।
इस मिश्रण को हफ्ते में दो बार फर्नीचर पर छिड़कना चाहिए ताकि दीमक दूर रहें और आपके फर्नीचर को कोई नुकसान न पहुंचे।
#2
बोरिक पाउडर का करें उपयोग
बोरिक पाउडर एक ऐसा पदार्थ है, जो दीमक को मारने में बहुत असरदार होता है।
इसे लकड़ी के फर्नीचर की सतह पर छिड़कें या फिर पानी में मिलाकर उन जगहों पर लगाएं जहां दीमक ने अपना ठिकाना बना रखा हो। यह मिश्रण दीमक को खत्म करने के साथ-साथ फर्नीचर को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है।
ध्यान रखें कि इसे बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें ताकि कोई दुर्घटना न हो।
#3
सिरके का उपयोग करें
सिरका एक खट्टा तरल होता है, जो दीमक को खत्म करने में मदद करता है।
इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले सिरके को पानी में मिलाकर एक स्प्रे बोतल में भर लें और फिर इसे उन जगहों पर छिड़कें जहां दीमक ने अपना ठिकाना बना रखा हो। इस मिश्रण को हफ्ते में दो बार फर्नीचर पर छिड़कना चाहिए ताकि दीमक दूर रहें और आपके फर्नीचर को कोई नुकसान न पहुंचे।
#4
गर्म पानी से करें सफाई
गर्म पानी का उपयोग करके भी आप अपने लकड़ी के फर्नीचर को दीमक मुक्त रख सकते हैं। बस एक कपड़े को गर्म पानी में भिगोएं और उसे उन जगहों पर रगड़ें जहां दीमक ने अपना ठिकाना बना रखा हो।
इससे न केवल दीमक खत्म होगी बल्कि फर्नीचर की गंदगी भी साफ हो जाएगी। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा गर्म न हो ताकि लकड़ी को नुकसान न पहुंचे। इस विधि को हफ्ते में एक बार जरूर अपनाएं।
#5
नियमित निरीक्षण रखें
सबसे जरूरी बात यह है कि नियमित रूप से अपने लकड़ी के फर्नीचर का निरीक्षण करें ताकि समय रहते आपको पता चल सके कि कहीं दीमक ने अपना ठिकाना तो नहीं बना लिया।
अगर आपको कहीं छोटे-छोटे छेद या फिर लकड़ी का छिलना दिखाई दे तो तुरंत ही ऊपर बताए गए उपायों में से कोई एक अपनाएं ताकि आपका फर्नीचर सुरक्षित रहे।
इन सरल तरीकों से आप मानसून के दौरान अपने लकड़ी के फर्नीचर को सुरक्षित रख सकते हैं।