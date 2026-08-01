गर्भवती महिलाओं में कैसे लगाया जा सकता है हेपेटाइटिस-B का पता?

हेपेटाइटिस-B का पता लगाने के लिए मुख्य रूप से 2 प्रकार की जांचें होती हैं: एचबीएसएजी (हेपेटाइटिस-B एंटीजन) टेस्ट और एंटी-एचबीएस (हेपेटाइटिस-B एंटीबॉडी) टेस्ट।

एचबीएसएजी टेस्ट से पता चलता है कि व्यक्ति वर्तमान में हेपेटाइटिस-B वायरस से संक्रमित है या नहीं, जबकि एंटी-एचबीएस टेस्ट यह बताता है कि व्यक्ति पहले कभी इस वायरस से संक्रमित हुआ था या नहीं।

इन दोनों जांचों से डॉक्टर को सही जानकारी मिलती है कि गर्भवती महिला को किस प्रकार के इलाज की जरूरत है।