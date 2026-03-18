मधुमेह रोगी न करें ये 5 गलतियां, बिगड़ सकता है ब्लड शुगर का स्तर

मधुमेह के रोगियों को अपनी दिनचर्या और खान-पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित रहे। हालांकि, कई लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। आइए आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताते हैं, जिससे मधुमेह रोगियों को बचना चाहिए ताकि उनकी ब्लड शुगर का स्तर सही बना रहे और वे स्वस्थ रह सकें।

#1 अधिक फल खा लेना फल विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं, इसलिए इन्हें खाने में शामिल करना फायदेमंद होता है। हालांकि, मधुमेह रोगी किसी भी फल को अधिक मात्रा में नहीं खा सकते क्योंकि फलों में प्राकृतिक शक्कर होती है। इस वजह से आपको फल चुनते समय थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। बेहतर होगा कि आप कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फलों जैसे सेब, नाशपाती, जामुन, संतरे और बेरीज आदि को चुनें।

#2 अधिक तेल में बने खाने का सेवन करना मधुमेह रोगियों को अधिक तेल में बने खाने का सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे भी ब्लड शुगर का स्तर प्रभावित हो सकता है। इसलिए मधुमेह रोगी सीमित मात्रा में ही तेल में बने खाने का सेवन करें। इसके अलावा सर्दियों में तली हुई कचौड़ी, समोसा, पकौड़े और पकोड़े आदि खाने से भी बचें। इन चीजों में अधिक तेल और मसाले होते हैं, जो ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ा सकते हैं।

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#3 मीठी चीजों से दूरी बनाना अगर आप इस बात को सच मानते हैं कि मधुमेह रोगियों को मीठी चीजों से दूर रहना चाहिए तो आपको बता दें कि यह सच नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आप मीठी चीजों का अंधाधुंध सेवन करने लगें, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मीठी चीजों का सेवन करने से ब्लड शुगर का स्तर बिगड़ जाएगा। आप चाहें तो कम मात्रा में शहद, गुड़ या फिर खजूर जैसी चीजों का सेवन कर सकते हैं।

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#4 खाने में पोषक तत्वों की कमी मधुमेह रोगी अपने खाने में पोषक तत्वों की कमी नहीं रखें। इसका मतलब है कि सिर्फ शक्कर पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि अपने खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और अन्य जरूरी चीजों को भी शामिल करें। अपने खाने में हरी सब्जी, फल, दाल, अंडे, चिकन, मछली और सूखे मेवे आदि को शामिल करें। इसके अलावा ताजे फलों का जूस भी पीएं। इससे शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे।