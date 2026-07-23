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ढोकला बनाम खमन ढोकला: एक दूसरे से कैसे अलग हैं ये दोनों व्यंजन?
ढोकला बनाम खमन ढोकला

ढोकला बनाम खमन ढोकला: एक दूसरे से कैसे अलग हैं ये दोनों व्यंजन?

लेखन सयाली
Jul 23, 2026
03:40 pm
क्या है खबर?

ढोकला और खमन ढोकला, दोनों ही स्वादिष्ट और पौष्टिक गुजराती नाश्ता हैं। हालांकि, इनके बीच एक खास अंतर है। ढोकला और खमन ढोकला का इस्तेमाल एक-दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन व्यंजनों में क्या अंतर है? आइए आज हम आपको इन दोनों व्यंजनों के बीच के अंतर और इनके फायदे समेत अन्य अहम बातें विस्तार से बताते हैं, जिससे आप आसानी से इनकी पहचान कर सकें।

अंतर

ढोकला और खमन ढोकला में क्या है अंतर?

ढोकला और खमन ढोकला, दोनों को बनाने के लिए बेसन या रवा का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, इनकी बनावट और स्वाद में फर्क है। ढोकला हल्के सफेद रंग का होता है, जबकि खमन ढोकला गहरे पीले रंग का होता है। ढोकला बनाने के लिए इडली के घोल की तरह गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है, जबकि खमन ढोकला के लिए थोड़ा पतला घोल चाहिए होता है। इन दोनों व्यंजनों को भाप में पकाकर बनाया जाता है।

खमन ढोकला

क्या खमन ढोकला सेहत के लिए अच्छा होता है?

खमन ढोकला एक पौष्टिक नाश्ता है, जो कम कैलोरी और प्रोटीन से भरपूर होता है। इसे बनाने के लिए चने की दाल और चावल को पीसकर घोल तैयार किया जाता है, फिर इसे भाप में पकाया जाता है। खमन ढोकला में हल्का खट्टा-मीठा स्वाद होता है, जो इसे और भी स्वादिष्ट बनाता है। यह नाश्ता पाचन के लिए फायदेमंद है और इसे कम तेल में बनाया जाता है, जिससे यह सेहत के लिए अच्छा विकल्प है।

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ढोकला

क्या ढोकला सेहतमंद है?

ढोकला भी एक पौष्टिक नाश्ता है, जो कम कैलोरी और प्रोटीन से भरपूर होता है। इसे बनाने के लिए चने की दाल और रवा को पीसकर घोल तैयार किया जाता है, फिर इसे भाप में पकाया जाता है। ढोकला में हल्का खट्टा-मीठा स्वाद होता है, जो इसे और भी स्वादिष्ट बनाता है। यह नाश्ता पाचन के लिए लाभकारी है और इसे कम तेल में बनाया जाता है, जिससे यह सेहत के लिए अच्छा विकल्प है।

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चयन

किसे चुनें- ढोकला या खमन ढोकला?

ढोकला और खमन ढोकला, दोनों ही स्वादिष्ट और पौष्टिक हैं, जो आपके खाने का मजा बढ़ाते हैं। अगर आप कुछ हल्का और पौष्टिक चाहते हैं तो खमन ढोकला चुनें। वहीं, अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो ढोकला का स्वाद लें। दोनों ही व्यंजनों का सेवन आपको ऊर्जा प्रदान करेगा और आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। इसलिए, अगली बार जब आप कुछ हल्का और पौष्टिक खाना चाहें तो इन दोनों में से कोई भी विकल्प चुनें।

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