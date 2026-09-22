रोजाना मेडिटेशन करने की आदत डालने से मिल सकते हैं ये फायदे

मेडिटेशन केवल मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इससे रक्तचाप कम होता है, दिल की धड़कन सामान्य रहती है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है।

नियमित मेडिटेशन करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है, जिससे आप बीमारियों से जल्दी बच सकते हैं।

इसके अलावा मेडिटेशन से शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे मांसपेशियों में तनाव कम होता है और शरीर अधिक आराम महसूस करता है।