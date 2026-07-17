स्वास्थ्यवर्धक खाने के बावजूद कर रहे हैं ये 5 गलतियां, बढ़ सकती है समस्या
क्या है खबर?
आजकल हर कोई फिट रहने के लिए खान-पान को लेकर काफी सचेत हो गया है। लोग अपने खाने में पोषक तत्वों को शामिल करने के लिए क्या-क्या नहीं करते। इसके बावजूद कई लोग वजन घटाने और फिट रहने के लिए कई गलतियां कर बैठते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी पोषण संबंधी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो वजन घटाने और फिट रहने के लिए खान-पान में सुधार करने के बावजूद स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं।
#1
डाइट में प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए सही
शरीर को स्वस्थ रखने में प्रोटीन अहम भूमिका निभाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप हर समय प्रोटीन का सेवन करते रहें।
प्रोटीन के अधिक सेवन से वजन बढ़ सकता है। इसका कारण है कि शरीर एक सीमित मात्रा में ही प्रोटीन का उपयोग कर सकता है, जिसके बाद अतिरिक्त प्रोटीन को चर्बी के रूप में जमा कर दिया जाता है। इसलिए डाइट में प्रोटीन की मात्रा का चयन अपने शरीर के अनुसार करें।
#2
डाइट में फाइबर और प्रोटीन का संतुलन जरूरी
अगर आप सिर्फ प्रोटीन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह एक बड़ी गलती है।
प्रोटीन के साथ फाइबर का सेवन भी जरूरी है। फाइबर न केवल पाचन क्रिया को सही रखने में मदद कर सकते हैं, बल्कि यह आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करवा सकते हैं।
फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करने से आप अधिक खाने से बच सकते हैं, जिससे वजन घटाने में मदद मिल सकती है।
#3
सुबह का नाश्ता न करना है गलती
सुबह का नाश्ता न करने की आदत को सबसे बड़ी गलती माना जाता है। कई लोग वजन घटाने के चक्कर में सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है।
सुबह का नाश्ता न करने से शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है और आप पूरे दिन थकान महसूस करते हैं।
इसके अलावा इससे शरीर की क्रिया भी धीमी हो जाती है, जिससे वजन घटाने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसलिए सुबह का नाश्ता कभी न छोड़ें।
#4
पानी का सेवन भी है जरूरी
वजन घटाने वाले लोग अक्सर पानी के सेवन पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यह बहुत जरूरी है।
पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर तरोताजा रहता है और वजन घटाने में मदद मिलती है।
पानी पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और भूख को नियंत्रित करता है, जिससे आप अधिक खाने से बच सकते हैं।
इसके अलावा पानी का सेवन शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद करता है।
#5
कैलोरी का भी रखें ध्यान
वजन घटाने वालों को अपनी डाइट में पोषक तत्वों के साथ-साथ कैलोरी पर भी ध्यान देना चाहिए।
ज्यादा कैलोरी लेने से वजन बढ़ सकता है, भले ही आप कितना भी सेहतमंद भोजन क्यों न करें। इसलिए अपनी डाइट में पोषक तत्वों के साथ-साथ कैलोरी का भी ध्यान रखें।
इसके अतिरिक्त खाने की मात्रा को नियंत्रित करें और संतुलित आहार लें। इससे आप स्वस्थ रहेंगे और वजन भी नियंत्रित रहेगा।