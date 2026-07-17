स्वास्थ्यवर्धक खाने से जुड़ी गलतियां

स्वास्थ्यवर्धक खाने के बावजूद कर रहे हैं ये 5 गलतियां, बढ़ सकती है समस्या

लेखन अंजली 07:00 pm Jul 17, 202607:00 pm

क्या है खबर?

आजकल हर कोई फिट रहने के लिए खान-पान को लेकर काफी सचेत हो गया है। लोग अपने खाने में पोषक तत्वों को शामिल करने के लिए क्या-क्या नहीं करते। इसके बावजूद कई लोग वजन घटाने और फिट रहने के लिए कई गलतियां कर बैठते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी पोषण संबंधी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो वजन घटाने और फिट रहने के लिए खान-पान में सुधार करने के बावजूद स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं।