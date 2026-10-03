घर पर आसानी से बनाया जा सकता है देसी घी पोडी मसाला डोसा, जानिए इसकी रेसिपी

घी पोडी मसाला डोसा बनाने के लिए कुछ मुख्य चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि: 2 कप चावल, आधा कप उड़द की दाल, एक चौथाई कप चना दाल, एक चम्मच मेथी के बीज, नमक (स्वादानुसार), 2 बड़े चम्मच देसी घी, आधा कप उबले हुए आलू, एक सूखी लाल मिर्च, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच उड़द दाल, आधा चम्मच चना दाल, करी पत्ते और आधा चम्मच हल्दी पाउडर।

इस रेसिपी में देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए।