घर पर आसानी से बनाया जा सकता है देसी घी पोडी मसाला डोसा, जानिए इसकी रेसिपी
क्या है खबर?
दक्षिण भारतीय खाने में डोसा एक पसंदीदा विकल्प है, जो न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा होता है। घी पोडी मसाला डोसा एक ऐसा व्यंजन है, जिसका मसालेदार और लजीज स्वाद दिल को खुश कर देता है। यह डोसा कुरकुरा और चटपटा होता है, जिसे नारियल की चटनी या सांभर के साथ परोसा जाता है। आइए आज हम आपको इस लजीज डोसा की आसान रेसिपी जानते हैं।
सामग्री
घी पोडी मसाला डोसा की रेसिपी
घी पोडी मसाला डोसा बनाने के लिए कुछ मुख्य चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि: 2 कप चावल, आधा कप उड़द की दाल, एक चौथाई कप चना दाल, एक चम्मच मेथी के बीज, नमक (स्वादानुसार), 2 बड़े चम्मच देसी घी, आधा कप उबले हुए आलू, एक सूखी लाल मिर्च, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच उड़द दाल, आधा चम्मच चना दाल, करी पत्ते और आधा चम्मच हल्दी पाउडर।
इस रेसिपी में देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए।
#1
डोसे का घोल बनाने से करें शुरूआत
सबसे पहले चावल, उड़द की दाल और चना दाल को 6-8 घंटे तक पानी में भिगोएं। फिर इन्हें छानकर मिक्सी में थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए पीसें।
इस घोल को एक बड़े बर्तन में निकालें और इसे रातभर के लिए ढककर रख दें, ताकि यह अच्छे से फूल जाए। अगली सुबह घोल में मेथी के बीज मिलाएं और अगर घोल ज्यादा गाढ़ा लगे तो उसमें थोड़ा पानी मिलाएं, ताकि यह डोसे के लिए तैयार हो जाए।
#2
मसाला तैयार करने के लिए आलू को मैश करें
अब एक प्लेट में उबले हुए आलू को छीलकर मैश कर लें। इसके बाद एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें सूखी लाल मिर्च, राई, उड़द दाल, चना दाल और करी पत्ते डालकर भूनें।
जब यह मिश्रण हल्का भूरा हो जाए तो इसमें मैश किए हुए आलू, हल्दी पाउडर और नमक मिलाएं और इसे 2-3 मिनट तक पकाएं। अब इस मिश्रण को एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें।
#3
डोसा बनाने का तरीका
डोसा बनाने के लिए पहले एक तवे को गर्म करें और उस पर थोड़ा देसी घी फैलाएं। अब एक करछी घोल लेकर तवे पर गोल-गोल फैलाएं और इसके ऊपर थोड़ा देसी घी डालें।
इसके बाद डोसे को दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक सेंके। इसी तरह आप सारे डोसे तैयार कर लें।
अब तैयार देसी घी पोडी मसाला डोसा को नारियल की चटनी या सांभर के साथ गर्मा-गर्म परोसें।
#4
पोड़ी मसाला की विधि
पोडी मसाला बनाने के लिए आपको उड़द दाल, चना दाल, सूखी लाल मिर्च, सफेद तिल, करी पत्ता, हींग, नमक और तेल चाहिए होगा। इसे बनाने के लिए एक पैन में चना दाल और उड़द दाल को सूखा भून लें।
अब इसमें तेल डालकर लाल मिर्च और करी पत्ता समेत अन्य सामग्री शामिल करें। इन्हें अच्छी तरह भून लें और ठंडा करके पीस लें। डोसा के ऊपर इस मसाले को डालें और ऊपर से गर्म घी डालकर परोसें।