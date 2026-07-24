डेंगू: रोजमर्रा की ये 5 गलतियां बन सकती हैं बीमारी का कारण
क्या है खबर?
डेंगू एक गंभीर बीमारी है, जो एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होती है। इस मच्छर के प्रजनन और विकास के लिए पानी अहम भूमिका निभाता है। इसी कारण बारिश के मौसम में डेंगू के मामलों में वृद्धि होती है। हालांकि, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि रोजमर्रा की कुछ गलतियां भी आपको डेंगू के खतरे में डाल सकती हैं। आइए आज हम आपको ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं।
#1
फूलों के गमले बदलने में देरी करना
फूलों के गमलों में पानी भरने के बाद उन्हें घर के अंदर रखना और गमलों को बदलने में देरी करना डेंगू का कारण बन सकता है।
दरअसल, यह मच्छर के अंडे और लार्वा विकसित होने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं।
ऐसे में अगर आपके घर के गमलों में पानी भरा है तो उन्हें तुरंत खाली कर दें। साथ ही गमलों के पानी को हफ्ते में एक बार जरूर बदलें।
#2
पानी से भरे गड्ढों को ढककर न रखना
बारिश के बाद अक्सर सड़क पर गड्ढे हो जाते हैं, जिनमें पानी भर जाता है। ऐसे में लोग इन गड्ढों को ढक देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद पानी सूख जाता है।
हालांकि, इससे पहले मच्छर अंडे दे देते हैं। इसलिए इन गड्ढों को ढककर रखना जरूरी है।
साथ ही अगर आपके घर के आसपास कोई गड्ढा है, जिसमें बारिश का पानी भरा रहता है तो उसे ढककर रखें ताकि मच्छरों को पनपने का मौका न मिले।
#3
पानी की टंकियों और टैंकों को साफ न करना
अगर आपके घर में पानी की टंकियां या टैंक हैं तो उन्हें साफ करना न भूलें। दरअसल, इनमें भरा पानी भी डेंगू फैलाने वाले मच्छरों के प्रजनन के लिए एक जगह हो सकती है। इसलिए इन्हें हर हफ्ते साफ करना जरूरी है।
अगर आप इस काम को खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी जानकार को बुलाकर इनकी सफाई करवाएं। साथ ही पानी की टंकियों और टैंकों के ढक्कन को हमेशा बंद रखें।
#4
घर के आसपास मौजूद पानी से भरे कंटेनर को ढकना
अगर आपके घर के आसपास कोई कंटेनर है, जिसमें बारिश का पानी भरा हुआ है तो उसे ढककर रखें। यह कंटेनर कूलर, फ्रिज, फूलों के गमले, पानी की टंकी, प्लास्टिक की बोतल और बाल्टी आदि हो सकते हैं।
अगर इन कंटेनरों में मच्छर अंडे दे देते हैं तो डेंगू की बीमारी के फैलने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में घर के आसपास मौजूद पानी से भरे कंटेनर को ढककर रखना महत्वपूर्ण है।
#5
पानी की बोतलों को ढककर न रखना
अक्सर लोग पानी की बोतलों को ढककर नहीं रखते हैं, लेकिन यह एक बड़ी गलती है। अगर आप पानी की बोतलों को ढककर नहीं रखते हैं तो उनमें भी मच्छर अंडे दे सकते हैं। ऐसे में उन्हें ढककर रखना चाहिए।
इसके अतिरिक्त पानी की बोतलों को भी समय-समय पर साफ करना चाहिए। इससे डेंगू फैलाने वाले मच्छरों को बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा और आप सुरक्षित रहेंगे।