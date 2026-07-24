डेंगू: रोजमर्रा की ये 5 गलतियां बन सकती हैं बीमारी का कारण

बारिश के बाद अक्सर सड़क पर गड्ढे हो जाते हैं, जिनमें पानी भर जाता है। ऐसे में लोग इन गड्ढों को ढक देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद पानी सूख जाता है।

हालांकि, इससे पहले मच्छर अंडे दे देते हैं। इसलिए इन गड्ढों को ढककर रखना जरूरी है।

साथ ही अगर आपके घर के आसपास कोई गड्ढा है, जिसमें बारिश का पानी भरा रहता है तो उसे ढककर रखें ताकि मच्छरों को पनपने का मौका न मिले।