काजू से बनाएं ये बेहतरीन व्यंजन, आसान है रेसिपी

काजू एक ऐसा मेवा है, जो न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। आमतौर पर लोग काजू का उपयोग स्नैक्स या मिठाइयों में करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि काजू से कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? इस लेख में हम आपको काजू से बनने वाले कुछ खास व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं।

#1 काजू करी काजू करी एक स्वादिष्ट भारतीय व्यंजन है, जिसमें काजू को मसालों के साथ पकाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और मसालों का पेस्ट तैयार किया जाता है, फिर इसमें भुने हुए काजू मिलाए जाते हैं। नारियल दूध डालकर इसे धीमी आंच पर पकाया जाता है ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। यह करी नान या चावल दोनों के साथ बहुत स्वादिष्ट लगती है।

#2 काजू बिरयानी अगर आप बिरयानी के शौकीन हैं तो काजू बिरयानी जरूर आजमाएं। इसके लिए सबसे पहले चावल को आधा पका लिया जाता है, फिर इसमें भुने हुए काजू, प्याज, टमाटर और मसालों को मिलाया जाता है। इसे धीमी आंच पर पकाया जाता है ताकि सारे स्वाद अच्छे से मिल जाएं। यह बिरयानी खासतौर पर त्योहारों या खास मौकों पर बनाई जाती है और इसका स्वाद हर किसी को पसंद आता है।

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#3 काजू हलवा काजू हलवा एक मीठा व्यंजन है, जिसे विशेष अवसरों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले काजू को पीसकर उसका पेस्ट बनाया जाता है, फिर इसे घी में भूनकर दूध, शक्कर और इलायची पाउडर मिलाई जाती है। इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाया जाता है ताकि हलवा गाढ़ा हो जाए। अंत में कटे हुए बादाम और काजू डालकर सजाया जाता है। यह हलवा बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक है।

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