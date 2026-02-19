सुबह के नाश्ते के लिए ओट्स को इन 5 स्वादिष्ट तरीकों से बनाकर खाएं

ओट्स एक पौष्टिक अनाज है, जो फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है। आमतौर पर लोग इसे दलिया के रूप में खाते हैं, लेकिन इसके कई अन्य स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। इस लेख में हम आपको ओट्स के पांच ऐसे व्यंजन बताएंगे, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये आपके सुबह के नाश्ते को खास बना सकते हैं।

#1 ओट्स की खीर ओट्स की खीर एक बेहतरीन विकल्प है, जो दूध और चीनी के साथ बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ओट्स को दूध में उबालें और फिर इसमें चीनी, सूखे मेवे और इलायची पाउडर मिलाएं। इसे धीमी आंच पर पकने दें जब तक कि यह गाढ़ी न हो जाए। यह खीर नाश्ते के साथ-साथ मिठाई के रूप में भी खाई जा सकती है और इसमें मौजूद दूध और मेवे आपके शरीर को पोषण देते हैं।

#2 ओट्स का उपमा उपमा दक्षिण भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है, जिसे आमतौर पर रवा से बनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे ओट्स से भी बनाया जा सकता है? इसके लिए पहले ओट्स को भून लें, फिर उसमें तेल गर्म करके जीरा, राई, उड़द दाल, चना दाल, करी पत्ता, हरी मिर्च डालकर भूनें। अब इसमें भुने हुए ओट्स और पानी मिलाएं और पकने दें। यह उपमा स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा है।

#3 ओट्स का चीला चीला एक प्रकार का पतला पैनकेक होता है, जिसे डोसा या चीला भी कहा जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ओट्स को पीसकर पाउडर बना लें, फिर उसमें पानी डालकर घोल तैयार करें। अब इस घोल में बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च आदि मिलाएं और तवे पर सेंक लें। यह चीला न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि इसमें फाइबर और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है।

#4 ओट्स का हलवा हलवा एक प्रकार की मिठाई होती है, जिसे कई तरह से बनाया जाता है जैसे सूजी हलवा, बेसन हलवा आदि। अब इसे ओट्स से भी बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले घी गर्म करें, फिर उसमें बारीक कटे हुए सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू आदि भून लें। अब इसमें भुने हुए ओट्स डालें और दूध मिलाकर पकाएं जब तक यह गाढ़ा न हो जाए। ऊपर से इलायची पाउडर डालकर गर्मागर्म परोसें।