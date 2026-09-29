लोबिया का स्वाद नहीं आता पसंद? इससे बनने वाले ये व्यंजन लगेंगे लजीज

लोबिया की खिचड़ी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जो कभी भी बनाई जा सकती है। इसके लिए आपको लोबिया, चावल, मूंग दाल, प्याज, टमाटर और मसालों की जरूरत होगी।

सबसे पहले मूंग दाल और चावल को धोकर भिगो दें। फिर कुकर में घी गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें।

इसके बाद प्याज, टमाटर और मसाले मिलाकर भूनें। फिर इसमें भिगोए हुए मिश्रण को डालकर पानी मिलाएं और कुकर की 2 सीटी आने तक पकाएं।