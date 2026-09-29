लोबिया का स्वाद नहीं आता पसंद? इससे बनने वाले ये व्यंजन लगेंगे लजीज
क्या है खबर?
लोबिया एक पौष्टिक सब्जी है, जो भारतीय खान-पान के काफी व्यंजनों में शामिल होती है। यह विटामिन और मिनरल से भरपूर होती है और दक्षिण भारत में अधिक खाई जाती है। इसका स्वाद हल्का कड़वा होता है, लेकिन इसके फायदे अनगिनत हैं। आइए लोबिया से बनने वाले कुछ स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजनों के बारे में जानते हैं, जिनकी रेसिपी आसान है और जिनका स्वाद भी लजीज होता है। ये व्यंजन आपको जरूर पसंद आएंगे।
#1
लोबिया की खिचड़ी
लोबिया की खिचड़ी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जो कभी भी बनाई जा सकती है। इसके लिए आपको लोबिया, चावल, मूंग दाल, प्याज, टमाटर और मसालों की जरूरत होगी।
सबसे पहले मूंग दाल और चावल को धोकर भिगो दें। फिर कुकर में घी गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें।
इसके बाद प्याज, टमाटर और मसाले मिलाकर भूनें। फिर इसमें भिगोए हुए मिश्रण को डालकर पानी मिलाएं और कुकर की 2 सीटी आने तक पकाएं।
#2
लोबिया की सब्जी
लोबिया की सब्जी एक खास व्यंजन है, जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए लोबिया, आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और मसालों की जरूरत होगी।
सबसे पहले लोबिया को धोकर काट लें। फिर कुकर में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें।
इसके बाद प्याज, टमाटर और मसाले मिलाकर भूनें। फिर इसमें कटे हुए आलू और लोहबान डालकर पानी मिलाएं और धीमी आंच पर पकाएं।
#3
लोबिया के पराठे
अगर आप सुबह-सुबह कुछ सेहतमंद खाना चाहते हैं तो लोबिया के पराठे एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। इसके लिए गेहूं का आटा, लोबिया, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, धनिया पत्ती और मसालों की जरूरत होगी।
सबसे पहले गेहूं के आटे में नमक मिलाकर गूंथ लें। फिर उसमें बारीक कटी हुई लोबिया, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, धनिया पत्ती और मसाले मिलाकर भरावन तैयार करें।
अब इसे बेलकर तवे पर सेंके और गर्मा-गर्म परोसें।
#4
लोबिया का सांभर
सांभर दक्षिण भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है, जिसे लोबिया से भी बनाया जा सकता है। इसके लिए लोबिया, अरहर दाल, करी पत्ता, राई, हल्दी, इमली का रस और सब्जियां चाहिए।
सबसे पहले अरहर दाल को धोकर कुकर में पकाएं। फिर कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें राई, करी पत्ता डालें।
अब इसमें पकी हुई दाल, इमली का रस, हल्दी और अन्य सब्जियां मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं।