घर आए मेहमानों को परोसें गुड़ से बनी ये मिठाइयां, सेहत के लिए भी हैं फायदेमंद

गुड़ एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जिसे चीनी का सेहतमंद विकल्प माना जाता है। गुड़ में कई जरूरी तत्व होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इसका इस्तेमाल कई तरह की लजीज मिठाइयां बनाने में किया जा सकता है। आइए आज हम आपको गुड़ से बनने वाले ऐसे 5 मीठे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है। ये व्यंजन घर आए मेहमानों को खिलाने के लिए बढ़िया रहेंगे।

#1 गुड़ की खीर गुड़ की खीर एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जो चावल और गुड़ से बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो लें, फिर दूध में उबालें। जब चावल पक जाएं तो उसमें कद्दूकस किया हुआ गुड़ डालें और अच्छे से मिलाएं। अंत में इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर सजाएं। यह खीर स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छी है और इसे किसी भी खास मौके पर बनाया जा सकता है।

#2 गुड़ का हलवा गुड़ का हलवा एक स्वादिष्ट और सेहतमंद मिठाई है, जिसे सूजी और गुड़ से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले घी में सूजी भूनें, फिर उसमें पानी डालकर पकने दें। जब सूजी गाढ़ी हो जाए तो उसमें कद्दूकस किया हुआ गुड़ डालें और अच्छे से मिलाएं। अंत में इलायची पाउडर डालकर सजाएं। यह हलवा स्वाद में तो लाजवाब होता ही है, साथ ही इसमें पोषण भी भरपूर होता है।

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#3 गुड़ की बर्फी गुड़ की बर्फी एक पारंपरिक उत्तर भारतीय मिठाई है, जिसे खोया और गुड़ से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले खोया भूनें, फिर उसमें कद्दूकस किया हुआ गुड़ डालें और अच्छे से मिलाएं। मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक वह गाढ़ा न हो जाए, फिर उसे थाली में फैलाकर ठंडा होने दें। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो उसे टुकड़ों में काट लें और परोसें। आप चाहें तो बर्फी पर सूखे मेवे भी डाल सकते हैं।

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