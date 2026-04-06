छोले से बनाए जा सकते हैं ये स्वादिष्ट स्ट्रीट-स्टाइल स्नैक्स, आसान हैं रेसिपी

छोले सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसमें प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं, इसलिए इसे खाने में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्वादिष्ट स्ट्रीट-स्टाइल स्नैक्स की रेसिपी बताते हैं, जो छोले से बनाए जा सकते हैं और जिनका स्वाद भी लाजवाब होता है।

#1 छोले भटूरे छोले भटूरे एक लोकप्रिय पंजाबी पकवान है, जो खास मौकों पर बनाया जाता है। इसमें मसालेदार छोले और फूले-फूले भटूरों का मेल होता है। छोले बनाने के लिए चनो को रातभर भिगोकर उनका पेस्ट तैयार किया जाता है, फिर प्याज, टमाटर और मसालों के साथ इसे पकाया जाता है। भटूरों को मैदे और दही के आटे से बनाया जाता है। इस पकवान को चटनी और अचार के साथ परोसा जाता है।

#2 छोले टिक्की छोले टिक्की एक स्वादिष्ट नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसके लिए उबले हुए चनों को मैश करके उसमें आलू, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और मसाले मिलाएं। अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। इन टिक्कियों को हरी चटनी या खजूर की चटनी के साथ परोसें। यह नाश्ता बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा।

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#3 छोले कटोरा चाट छोले कटोरा चाट एक अनोखा व्यंजन है, जिसमें कुरकुरी पूरियों को छोले और सब्जियों से भरा जाता है। इसके लिए सबसे पहले मैदे से पूरियां तैयार की जाती हैं, जिन्हें तेल में तला जाता है। अब इन पूरियों को बीच से तोड़कर उसमें मसालेदार छोले भरे जाते हैं। ऊपर से उबले आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और दही डालकर इसे सजाया जाता है। अंत में ऊपर से भुना जीरा पाउडर और सेव डालकर परोसें।

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