काले चने होते हैं गुणकारी, जानिए इनसे बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी

काले चने का इस्तेमाल कई व्यंजनों को बनाने के लिए किया जाता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, विटामिन-B और मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं। इसी वजह से इसे डाइट में शामिल करने की सलाह दी जाती है। आइए आज हम आपको काले चने से बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है। यहां जानिए काले चने से बनाए जाने वाले व्यंजनों की विधि।

#1 काले चने की टिक्की सबसे पहले एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा भूनें और फिर इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और कटा प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। अब इसमें उबले हुए काले चने, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला मिलाएं, फिर इसमें थोड़ा-सा बेसन डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर उन्हें तेल में सुनहरा होने तक तलें। अब इन टिक्कियों को हरी चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।

#2 काले चने की चाट सबसे पहले उबले हुए काले चनों को एक कटोरे में डालें और फिर उसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, ककड़ी, हरी मिर्च और अदरक डालें। अब इसमें नमक, काली मिर्च, चाट मसाला, नींबू का रस और हरा धनिया डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस पर अनार के दाने और भुने हुए चने डालकर परोसें। यह चाट न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है और इसे बनाना भी आसान है।

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#3 काले चने की सब्जी इसके लिए पहले एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा भूनें, फिर इसमें बारीक कटी प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट और टमाटर डालकर भूनें। अब इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर भूनें। इसके बाद इसमें उबले हुए काले चने डालकर अच्छे से मिलाएं। थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें और इसे रोटी या चावल के साथ गर्मागर्म परोसें।

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#4 काले चने का हलवा सबसे पहले काले चनों को पानी में भिगोकर रातभर छोड़ दें। अब इन्हें मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना लें। इसके बाद एक कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें काले चने का पेस्ट डालकर भूनें। जब तक मिश्रण हल्का सुनहरा न हो जाए तब तक भूनें। अब इसमें दूध, चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर अच्छी तरह मिलाएं। जैसे ही मिश्रण गाढ़ा होने लगे गैस बंद कर दें। आपका हलवा तैयार है।