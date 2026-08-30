रागी से बने व्यंजन

डाइट में शामिल करें ये 5 रागी के व्यंजन, इन्हें बनाना भी है आसान

लेखन सयाली 01:28 pm Aug 30, 202601:28 pm

क्या है खबर?

रागी को फिंगर मिलेट भी कहा जाता है। यह एक पौष्टिक अनाज है, जो हड्डियों को मजबूत करने वाले तत्वों और फाइबर से भरपूर होता है। आमतौर पर रागी का उपयोग दक्षिण भारतीय खान-पान में होता है, लेकिन इससे कई अन्य स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। आइए आज हम आपको रागी के कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप कुछ ही मिनटों में घर पर बनाकर खा सकते हैं।