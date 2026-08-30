डाइट में शामिल करें ये 5 रागी के व्यंजन, इन्हें बनाना भी है आसान
क्या है खबर?
रागी को फिंगर मिलेट भी कहा जाता है। यह एक पौष्टिक अनाज है, जो हड्डियों को मजबूत करने वाले तत्वों और फाइबर से भरपूर होता है। आमतौर पर रागी का उपयोग दक्षिण भारतीय खान-पान में होता है, लेकिन इससे कई अन्य स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। आइए आज हम आपको रागी के कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप कुछ ही मिनटों में घर पर बनाकर खा सकते हैं।
#1
रागी का हलवा
रागी का हलवा एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले रागी का आटा, घी, चीनी और पानी लें।
सबसे पहले घी में रागी का आटा भूनें, फिर इसमें पानी डालकर पकाएं, जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए।
अब इसमें चीनी मिलाकर अच्छे से पका लें और ऊपर से नारियल का बुरादा डालकर गर्मा-गर्म परोसें।
आप इसमें सूखे मेवे भी डाल सकते हैं।
#2
रागी की रोटी
रागी की रोटी एक सेहतमंद विकल्प है, जिसे आप अपनी रोजमर्रा की डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए रागी का आटा, गेहूं का आटा, नमक और पानी लें।
सभी सामग्री को मिलाकर नरम आटा गूंथ लें, फिर छोटी-छोटी लोइयां बनाकर तवे पर सेंके। यह रोटी दही या सब्जी के साथ बहुत अच्छी लगती है।
इसे खाने से आपको ऊर्जा मिलेगी और यह पाचन के लिए भी फायदेमंद है।
#3
रागी का डोसा
रागी का डोसा एक अनोखा और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं। इसके लिए रागी का आटा, चावल का आटा, उड़द दाल और नमक लें।
इन सभी सामग्रियों को रातभर भिगोकर रख दें, फिर सुबह इन्हें पीसकर पतला घोल बना लें। अब तवे पर घी लगाकर पतला डोसा फैलाएं और दोनों तरफ से सेंक लें।
इसे सांभर या चटनी के साथ गर्मा-गर्म परोस दें।
#4
रागी की खीर
रागी की खीर एक पौष्टिक मिठाई है, जिसे आप बच्चों को भी खिला सकते हैं। इसके लिए रागी का आटा, दूध, चीनी और इलायची पाउडर लें।
सबसे पहले दूध को उबालें, फिर उसमें रागी का आटा डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें चीनी डालें और धीमी आंच पर पकने दें, जब तक कि खीर गाढ़ी न हो जाए।
अंत में इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं और ठंडा होने पर परोसें।
#5
रागी का उपमा
रागी का उपमा एक सेहतमंद स्नैक है, जिसे आप शाम के समय बना सकते हैं। इसके लिए रागी का आटा, प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, करी पत्ता, राई और नमक लें।
सबसे पहले प्याज, हरी मिर्च और अदरक-लहसुन का पेस्ट को भूनें, फिर इसमें रागी का आटा मिलाकर अच्छे से पकाएं। अब इसमें पानी डालें और ढक्कन बंद करके पकने दें।
गर्मा-गर्म उपमा तैयार है, इसे नारियल की चटनी के साथ परोसें।