सावन में बिना लहसुन-प्याज के बनाएं ये व्यंजन, स्वादिष्ट होने के साथ सेहतमंद भी हैं

दहीवाले आलू एक बढ़िया विकल्प है, जो आपके व्रत के भोजन को खास बना सकता है।

इसके लिए उबले हुए आलुओं को दही और मसालों के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जीरा, धनिया, हरी मिर्च और नमक मिलाकर इसे ठंडा करके परोसें।

यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पाचन के लिए भी फायदेमंद है। इसे ठंडा-ठंडा परोसने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है और यह आपके व्रत के भोजन को खास बना देता है।