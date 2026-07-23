सावन में बिना लहसुन-प्याज के बनाएं ये व्यंजन, स्वादिष्ट होने के साथ सेहतमंद भी हैं
क्या है खबर?
हिंदू कैलेंडर के अनुसार, सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए खास होता है। इस दौरान कई लोग लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खाने का स्वाद फीका हो जाए। यहां हम आपको कछ ऐसी स्वादिष्ट और सेहतमंद रेसिपी के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप सावन में बिना लहसुन-प्याज के बना सकते हैं।
#1
पनीर टिक्का
पनीर टिक्का एक फेमस भारतीय व्यंजन है, जिसे आप आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं।
इसके लिए पनीर को दही और मसालों के मिश्रण में भिगोकर रखें, फिर इसे तवे पर सेंकें। इसे हरी चटनी के साथ परोसें।
यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत है। आप इसे शाम की चाय के साथ या किसी अवसर पर परोस सकते हैं। यह व्यंजन हर उम्र के लोगों को पसंद आएगा।
#2
दहीवाले आलू
दहीवाले आलू एक बढ़िया विकल्प है, जो आपके व्रत के भोजन को खास बना सकता है।
इसके लिए उबले हुए आलुओं को दही और मसालों के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जीरा, धनिया, हरी मिर्च और नमक मिलाकर इसे ठंडा करके परोसें।
यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पाचन के लिए भी फायदेमंद है। इसे ठंडा-ठंडा परोसने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है और यह आपके व्रत के भोजन को खास बना देता है।
#3
पालक पनीर
पालक पनीर एक पारंपरिक भारतीय व्यंजन है, जिसमें पालक को पनीर के साथ पकाया जाता है। इसे टमाटर, अदरक, और मसालों के साथ पकाया जाता है।
यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है बल्कि आयरन और प्रोटीन से भरपूर भी है। इसे रोटी या चावल के साथ परोसें।
यह व्यंजन न केवल आपके व्रत के भोजन को खास बनाएगा, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद रहेगा।
#4
छोले
छोले एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप अपने व्रत के भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सफेद चने को रातभर पानी में भिगोकर, फिर इसे उबालें।
टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और मसालों के साथ पकाएं। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत है। इसे पूरी या परांठे के साथ परोसें।
यह व्यंजन न केवल आपके व्रत के भोजन को खास बनाएगा, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद रहेगा।