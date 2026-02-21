केले के छिलकों को फेंकने के बजाय उनसे बना लें ये स्वादिष्ट व्यंजन, होते हैं पौष्टिक
आमतौर पर लोग केले का छिलका फेंक देते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इसे खान-पान में इस्तेमाल किया जा सकता है। केले के छिलकों में कई पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। आइए आज हम आपको केले के छिलके से बनाए जाने वाले कुछ बेहतरीन व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर बनाना आसान है। इनका स्वाद भी अच्छा होता है।
केले के छिलके की चटनी
केले के छिलके की चटनी एक बढ़िया व्यंजन हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले केले के छिलकों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें कढ़ाई में हल्का-सा भूनें। अब इसमें हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और नमक मिलाकर पीस लें। इस चटनी को आप रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं। यह चटनी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी होती है।
केले के छिलके का अचार
अगर आप अचार पसंद करते हैं तो केले के छिलके का अचार जरूर आजमाएं। इसके लिए सबसे पहले केले के छिलकों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन टुकड़ों को सरसों के तेल में तले। अब इसमें सरसों का पाउडर, मेथी पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डालकर अच्छे से मिला लें। इस मिश्रण को कुछ दिन धूप में रखें, ताकि मसाले अच्छे से मिल जाएं। आपका अचार तैयार हो जाएगा।
केले के छिलके की सब्जी
केले के छिलके की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले केले के छिलकों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद इन्हें कढ़ाई में तेल गर्म करके भून लें। अब इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और मसाले मिलाकर पकाएं। इस सब्जी को रोटी या चावल, दोनों के साथ खाया जा सकता है। यह सब्जी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है। इसके सेवन से आप अपनी डाइट को और भी सेहतमंद बना सकते हैं।
केले के छिलके के पकौड़े
अगर आपको नाश्ता पसंद है तो केले के छिलके के पकौड़े जरूर आजमाएं। इसके लिए सबसे पहले केले के छिलकों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद बेसन में लाल मिर्च पाउडर, नमक और अजवाइन मिलाकर घोल तैयार करें। अब इन टुकड़ों को इस घोल में डुबोकर गर्म तेल में तल लें। आपके स्वादिष्ट और कुरकुरे पकौड़े तैयार हैं, जिन्हें आप चाय या कॉफी के साथ खा सकते हैं।