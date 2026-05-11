आलू के छिलकों से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए रेसिपी

आलू के छिलके अक्सर फेंक दिए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें किचन में कई बेहतरीन व्यंजन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आलू की छिलकों में कई पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। आइए आज हम आपको आलू की छिलकों से बनने वाले कुछ अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।

#1 आलू के छिलके की चटनी आलू के छिलके की चटनी एक अनोखा और स्वादिष्ट विकल्प है, जिसे आप अपने खाने के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आलू के छिलकों को उबालें, फिर इन्हें ठंडा करके पीस लें। अब इसमें हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक और थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाएं। इस चटनी को आप पराठे या रोटी के साथ खा सकते हैं और इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है।

#2 आलू के छिलके के कुरकुरे आलू के छिलके के कुरकुरे एक बेहतरीन स्नैक हैं, जिन्हें आप किसी भी समय खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आलू के छिलकों को पतले-पतले टुकड़ों में काट लें और पानी में भिगोकर रखें ताकि उनमें से स्टार्च निकल जाए। अब इन्हें सूखा कर तेल में तलें जब तक कि वे सुनहरे भूरे न हो जाएं। इन्हें निकालकर ऊपर से नमक और चाट मसाला छिड़कें और ठंडे होने दें, फिर इन्हें एयरटाइट डिब्बे में रखें।

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#3 आलू के छिलके का सूप आलू के छिलके का सूप एक सेहतमंद विकल्प है, जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आलू के छिलकों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें पानी में उबालें जब तक कि वे नरम न हो जाएं। अब इन्हें पीस लें और इसमें नमक, काली मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट मिलाएं। इसे धीमी आंच पर कुछ मिनट पकाएं और गर्मागर्म परोसें।

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#4 आलू के छिलके की टिक्की आलू के छिलके की टिक्की एक बेहतरीन स्नैक है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आलू के छिलकों को कद्दूकस कर लें, फिर इसमें बेसन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा-सा हरा धनिया मिलाकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाएं और तवे पर तेल लगाकर सेंक लें जब तक कि वे सुनहरे भूरे रंग की न हो जाएं।