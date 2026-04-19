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बेसन से बनाए जा सकते हैं ये स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए रेसिपी
बेसन से बनते हैं स्वादिष्ट व्यंजन, जो स्वाद और सेहत दोनों के लिए बेहतरीन मेल हैं।

बेसन से बनाए जा सकते हैं ये स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए रेसिपी

लेखन अंशिका शुक्ला
Apr 19, 2026
01:18 pm
क्या है खबर?

बेसन को आमतौर पर भारतीय रसोई में एक जरूरी सामग्री के रूप में माना जाता है। यह न केवल कई व्यंजनों का आधार है, बल्कि इसमें पोषक तत्व भी भरपूर होते हैं। आइए आज हम आपको बेसन से बनने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की विधि बताते हैं, जो आपके खाने का स्वाद बढ़ा देंगे और आपके मेहमानों को भी खुश कर देंगे। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये स्वादिष्ट भी हैं।

#1

बेसन का हलवा

बेसन का हलवा एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले घी में बेसन को भूनते हैं जब तक कि वह सुनहरा न हो जाए। उसके बाद इसमें पानी और चीनी मिलाकर पकाते हैं। अंत में इसमें इलायची पाउडर डालकर सजाते हैं। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है, जिससे यह सेहत के लिए भी अच्छा विकल्प बन जाता है।

#2

बेसन के लड्डू

बेसन के लड्डू एक स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को घी में भूनते हैं जब तक कि वह सुनहरा न हो जाए, फिर इसमें चीनी की चाशनी मिलाकर लड्डू आकार देते हैं। इन लड्डुओं का स्वाद बहुत ही बेहतरीन होता है और ये आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएंगे। इन लड्डुओं को बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन इसका परिणाम बेहद स्वादिष्ट होता है।

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#3

बेसन की कढ़ी

बेसन की कढ़ी एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसे दही और बेसन से तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए दही में बेसन मिलाकर फेंट लें, फिर इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर आदि मसाले डालें। अब इस मिश्रण को उबालें और उसमें तड़का लगाने के लिए राई, करी पत्ते और सूखी लाल मिर्च डालें। यह कढ़ी चावल या रोटी दोनों के साथ अच्छी लगती है और इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन होता है।

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#4

बेसन के ढोकले

बेसन के ढोकले गुजरात राज्य का मशहूर नाश्ता हैं, जो बहुत ही सेहतमंद होता है। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले बेसन, दही, नमक और खाने का सोडा मिलाकर घोल तैयार किया जाता है, जिसे भाप में पकाया जाता है। पकने के बाद इन पर तड़का लगाकर इन्हें नारियल की चटनी और हरी चटनी के साथ परोसा जाता है। इनका स्वाद बेहद लाजवाब होता है और ये आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएंगे।

#5

बेसन के पकोड़े

बेसन के पकोड़े बारिश के मौसम में बनने वाले सबसे पसंदीदा नाश्ते में से एक हैं। इन्हें बनाने के लिए बेसन, बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, नमक और मसालों को मिलाकर घोल तैयार किया जाता है, जिसे तेल में तलकर सुनहरा होने तक पकाया जाता है। ये पकोड़े चाय के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और इन्हें बनाना भी आसान होता है।

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