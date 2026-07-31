बिस्किट से बनाई जा सकती हैं ये 5 स्वादिष्ट मिठाइयां, जानिए रेसिपी

बिस्किट का केक एक अनोखी और स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं।

इसके लिए सबसे पहले बचे हुए बिस्किट को तोड़कर छोटे टुकड़ों में कर लें, फिर इसमें दूध, चीनी और बेकिंग पाउडर मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें।

अब इस पेस्ट को केक टिन में डालें और पहले से गरम ओवन में बेक करें जब तक कि यह पूरी तरह से पक न जाए। ठंडा होने पर इसे काटकर परोसें।