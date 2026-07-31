बिस्किट से बनाई जा सकती हैं ये 5 स्वादिष्ट मिठाइयां, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
बिस्किट का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ऐसे में अगर इनसे स्वादिष्ट मिठाइयां बनाई जाएं तो सोचिए कितना मजा आएगा, खासकर जब आप इन मिठाइयों को घर पर आसानी से बना सकें। बिस्किट से आप कई तरह की मिठाइयां बना सकते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि बनाने में भी आसान हैं। आइए आज हम आपको बिस्किट से बनने वाली मिठाइयों की रेसिपी बताते हैं।
#1
बिस्किट का हलवा
बिस्किट का हलवा एक अनोखी और स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले बचे हुए बिस्किट को तोड़कर छोटे टुकड़ों में कर लें, फिर एक पैन में घी गर्म करके उसमें ये टुकड़े डालें और हल्का सुनहरा होने तक भूनें।
अब इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर पकाएं जब तक कि हलवा गाढ़ा न हो जाए। अंत में इसमें कटे हुए मेवे डालकर गर्मागर्म परोसें।
#2
बिस्किट की खीर
बिस्किट की खीर एक बेहतरीन मिठाई है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले बचे हुए बिस्किट को दूध में उबालें ताकि वे नरम हो जाएं, फिर इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे मिलाएं। इसे धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि खीर गाढ़ी न हो जाए।
अंत में इसे ठंडा करके फ्रिज में रखें और ठंडा-ठंडा परोसें। यह खीर बच्चों से लेकर बड़े सभी को पसंद आएगी।
#3
बिस्किट का केक
बिस्किट का केक एक अनोखी और स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले बचे हुए बिस्किट को तोड़कर छोटे टुकड़ों में कर लें, फिर इसमें दूध, चीनी और बेकिंग पाउडर मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें।
अब इस पेस्ट को केक टिन में डालें और पहले से गरम ओवन में बेक करें जब तक कि यह पूरी तरह से पक न जाए। ठंडा होने पर इसे काटकर परोसें।
#4
बिस्किट की बर्फी
बिस्किट की बर्फी एक बेहतरीन मिठाई है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले बचे हुए बिस्किट को तोड़कर छोटे टुकड़ों में कर लें, फिर उसमें खोया (मावा) मिलाकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को घी लगी थाली में फैलाएं और ऊपर से कटे हुए मेवे डालें।
इसे थोड़ी देर ठंडा होने दें ताकि बर्फी जम जाए, फिर इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर परोसें।
#5
बिस्किट की पुडिंग
बिस्किट की पुडिंग एक अनोखी मिठाई है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले बचे हुए बिस्किट को दूध में भिगो दें ताकि वे नरम हो जाएं, फिर इसमें चीनी, वनीला एसेंस और अंडा मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें।
अब इस मिश्रण को पहले से गरम ओवन में बेक करें जब तक कि यह पूरी तरह से पक न जाए। ठंडा होने पर इसे काटकर परोसें।