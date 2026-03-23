दिल्ली में बारिश के कारण मौसम रहेगा सुहावना, इन गतिविधियों को बनाएं हिस्सा

दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदल गया है, जहां अधिकतम तापमान में गिरावट आई है, वहीं न्यूनतम तापमान भी काफी कम हो गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में कुछ दिन हल्की बारिश होगी, लेकिन बाद में आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। इस मौसम में आप कुछ ऐसी गतिविधियां कर सकते हैं, जो आपके लिए यादगार साबित हो सकती हैं।

#1 बारिश के मौसम में करें पहाड़ी यात्रा का आनंद बारिश का मौसम पहाड़ी यात्रा के लिए बेहतरीन होता है क्योंकि इस दौरान आपको इतनी गर्मी नहीं लगेगी। दिल्ली के आस-पास कई खूबसूरत पहाड़ी रास्ते हैं, जहां आप दोस्तों या परिवार संग समय बिता सकते हैं। इन रास्तों पर आप प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और साथ ही साथ अपनी सेहत को भी बेहतर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह एक बेहतरीन मौका है जब आप शहर की भागदौड़ से दूर जाकर सुकून के पल बिता सकते हैं।

#2 प्राकृतिक बगीचों में बिताएं समय बारिश के मौसम में प्राकृतिक बगीचों का दौरा करना एक अच्छा विचार हो सकता है। दिल्ली में कई बगीचे हैं, जहां आप शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं। यहां आप ताजगी भरी हवा में टहल सकते हैं और प्रकृति की सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा इन बगीचों में आप पिकनिक भी मना सकते हैं। यहां की हरियाली और शांति आपको एक अलग ही अनुभव देगी, जो आपके मन को सुकून पहुंचाएगा।

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#3 स्थानीय बाजारों में खरीदारी करें बारिश के दौरान खरीदारी करना भी एक मजेदार गतिविधि हो सकती है। दिल्ली में कई स्थानीय बाजार हैं, जहां आप अलग-अलग प्रकार की चीजें खरीद सकते हैं। चांदनी चौक, कनॉट प्लेस जैसे बाजारों में घूमते हुए आप नई चीजें देख सकते हैं और खरीदारी का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा इन बाजारों में आपको स्थानीय खाने-पीने की चीजों का भी स्वाद चखने का मौका मिलेगा, जो आपके अनुभव को और भी खास बना देगा।

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#4 कैफे या खाने-पीने की जगहों पर जाएं बारिश के मौसम में कैफे या खाने-पीने की जगहों पर जाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जहां आप गर्मागर्म चाय-कॉफी या फिर स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। दिल्ली में कई ऐसे कैफे और खाने-पीने की जगहें हैं, जो अपनी खासियत के लिए जाने जाते हैं। यहां आप दोस्तों या परिवार संग बैठकर अच्छी बातें कर सकते हैं और साथ ही साथ स्वादिष्ट भोजन का मजा भी ले सकते हैं। यह अनुभव आपके मन को सुकून पहुंचाएगा।