बुजुर्गों में डिहाइड्रेशन होने से जुड़े संकेत

बुजुर्गों में हो सकता है डिहाइड्रेशन, इन 5 संकेतों को न करें नजरअंदाज

लेखन अंजली 01:16 pm Oct 28, 202601:16 pm

क्या है खबर?

डिहाइड्रेशन तब होता है जब शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। यह एक गंभीर स्थिति है, खासकर बुजुर्गों के लिए क्योंकि उनकी त्वचा और शरीर में पानी की मात्रा कम होती है। सही समय पर डिहाइड्रेशन के संकेत पहचान लेना जरूरी है ताकि समय रहते उपचार किया जा सके। आइए आज हम आपको बुजुर्गों में डिहाइड्रेशन के 5 संकेत बताते हैं, जिनसे आपको सतर्क हो जाना चाहिए।