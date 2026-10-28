बुजुर्गों में हो सकता है डिहाइड्रेशन, इन 5 संकेतों को न करें नजरअंदाज
क्या है खबर?
डिहाइड्रेशन तब होता है जब शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। यह एक गंभीर स्थिति है, खासकर बुजुर्गों के लिए क्योंकि उनकी त्वचा और शरीर में पानी की मात्रा कम होती है। सही समय पर डिहाइड्रेशन के संकेत पहचान लेना जरूरी है ताकि समय रहते उपचार किया जा सके। आइए आज हम आपको बुजुर्गों में डिहाइड्रेशन के 5 संकेत बताते हैं, जिनसे आपको सतर्क हो जाना चाहिए।
#1
पेशाब का रंग गहरा होना
अगर बुजुर्गों का पेशाब रंग में गहरा हो गया है तो यह डिहाइड्रेशन का एक अहम संकेत हो सकता है।
सामान्य तौर पर पेशाब का रंग हल्का होता है, लेकिन जब शरीर में पानी की कमी होती है तो यह गहरा पीला या भूरा हो जाता है।
अगर किसी बुजुर्ग का पेशाब लगातार गहरा हो रहा है तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाएं।
#2
मुंह और होंठों का सूखना
बुजुर्गों का मुंह और होंठ सूखना भी डिहाइड्रेशन का एक संकेत हो सकता है।
अगर किसी बुजुर्ग का मुंह सूखा महसूस होता है या उनके होंठ फटने लगते हैं तो यह दर्शाता है कि उनके शरीर में पानी की कमी हो रही है।
इस स्थिति में उन्हें तुरंत पानी या तरल पदार्थ पिलाएं ताकि उनकी डिहाइड्रेशन की समस्या कम हो सके और वे आराम महसूस कर सकें।
#3
थकान और कमजोरी महसूस होना
अगर बुजुर्गों को लगातार थकान और कमजोरी महसूस हो रही है तो यह भी डिहाइड्रेशन का एक संकेत हो सकता है।
जब शरीर में पर्याप्त पानी नहीं होता है तो वह ठीक से काम नहीं कर पाता, जिससे थकान और कमजोरी हो सकती है।
इस स्थिति में उन्हें नमक-चीनी का घोल या नारियल पानी दें ताकि उनकी ऊर्जा स्तर बढ़ सके और वे बेहतर महसूस करें।
#4
सिरदर्द होना
डिहाइड्रेशन के कारण बुजुर्गों को सिरदर्द भी हो सकता है। अगर किसी बुजुर्ग को लगातार या बार-बार सिरदर्द हो रहा है तो यह भी डिहाइड्रेशन का एक संकेत हो सकता है।
इस स्थिति में उन्हें तुरंत पानी या तरल पदार्थ पिलाएं ताकि उनकी सिरदर्द की समस्या कम हो सके और वे आराम महसूस करें।
इसके अलावा उन्हें ठंडी जगह पर बैठाएं और आराम करने दें ताकि उनका सिरदर्द जल्दी ठीक हो सके।
#5
त्वचा पर सूखापन महसूस होना
अगर बुजुर्गों की त्वचा सूखी या बेजान हो रही है तो यह भी डिहाइड्रेशन का संकेत हो सकता है। जब शरीर में पर्याप्त पानी नहीं होता है तो वह ठीक से काम नहीं कर पाता, जिससे त्वचा सूखी हो जाती है।
इस स्थिति में उन्हें मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं और नारियल तेल से मालिश करें ताकि उनकी त्वचा नमी प्राप्त कर सके और स्वस्थ बनी रहे।
इसके अलावा उन्हें नारियल पानी या अन्य तरल पदार्थ पिलाएं।