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गोवा की इन 5 जगहों का रात में लें मजा, यादगार रहेगा अनुभव
गोवा जाएं तो इन 5 जगहों का जरूर लें मजा

गोवा की इन 5 जगहों का रात में लें मजा, यादगार रहेगा अनुभव

लेखन अंशिका शुक्ला
Apr 24, 2026
06:17 pm
क्या है खबर?

गोवा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक खूबसूरत राज्य है, जो अपनी रात की जीवनशैली और समुद्र तटों के लिए मशहूर है। यहां की नाइटलाइफ पर्यटकों को आकर्षित करती है। गोवा में रात का मजा उठाने के लिए कई जगहें हैं, जहां आप नाच-गाना और मौज-मस्ती का आनंद ले सकते हैं। यहां के बार और क्लब्स में आप स्थानीय नाच-संगीत का लुत्फ उठा सकते हैं। आइए गोवा में नाइटलाइफ का मजा लेने वाली जगहों के बारे में जानें।

#1

एरोसिटी

एरोसिटी गोवा में एक प्रसिद्ध जगह है, जहां आप रात का मजा ले सकते हैं। यहां कई बार और क्लब्स हैं, जो आपको शानदार अनुभव देंगे। एरोसिटी में आप लाइव संगीत, नाच और पार्टी का आनंद उठा सकते हैं। यहां की बार और क्लब्स में आप ताजगी भरे पेय और स्थानीय पेय का मजा ले सकते हैं। एरोसिटी में रात बिताने से आपको गोवा की असली नाइटलाइफ का अनुभव मिलेगा।

#2

बागा बीच

बागा बीच गोवा का एक प्रमुख समुद्र तट है, जहां रात को भी रौनक बनी रहती है। यहां कई बार और डिस्कोथेक्स हैं, जहां आप अपने दोस्तों के साथ नाच सकते हैं। बागा बीच पर आप समुद्र के किनारे बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं और साथ ही स्थानीय खाने का स्वाद भी ले सकते हैं। यहां की नाइटलाइफ आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान करेगी।

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#3

कैंडोलिम बीच

कैंडोलिम बीच गोवा का एक शांत समुद्र तट है, जो अपनी नाइटलाइफ के लिए मशहूर है। यहां रात में कई बार और क्लब्स खुलते हैं, जहां आप आराम से बैठकर संगीत सुन सकते हैं या नाच सकते हैं। कैंडोलिम बीच पर आप स्थानीय संगीतकारों द्वारा प्रस्तुत लाइव शो भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहां के बार में आप ताजगी भरे पेय और स्थानीय पेय का आनंद ले सकते हैं।

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#4

अंजुना बीच

अंजुना बीच गोवा का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अपनी नाइटलाइफ के लिए जाना जाता है। यहां हर सप्ताहांत चांदनी रात की पार्टी होती है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। इस पार्टी में डीजे, लाइट्स और संगीत का जबरदस्त मेल होता है, जो सभी को झूमने पर मजबूर कर देता है। अंजुना बीच पर आप स्थानीय संगीतकारों द्वारा प्रस्तुत लाइव शो भी देख सकते हैं।

#5

पलोलेम बीच

पलोलेम बीच दक्षिण गोवा में स्थित एक खूबसूरत समुद्र तट है, जो अपनी सफेद रेत और नीले पानी के लिए जाना जाता है। यहां रात में भी कुछ बार खुले रहते हैं, जहां आप शांत वातावरण में समय बिता सकते हैं। पलोलेम बीच पर आप स्थानीय संगीतकारों द्वारा प्रस्तुत लाइव शो भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहां के बार में आप ताजगी भरे पेय और स्थानीय पेय का आनंद ले सकते हैं।

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