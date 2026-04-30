गर्मियों में जरूर खाएं आंवला, इससे मिल सकते हैं ये 5 फायदे

आंवला को आयुर्वेद में सबसे खास फल माना गया है। इसका मुख्य कारण है कि यह विटामिन-C का बेहतरीन स्त्रोत होने के साथ-साथ कई एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। इसका सेवन किसी भी मौसम में किया जा सकता है, लेकिन गर्मियों में इसका सेवन कई लाभ दे सकता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे फायदे बताते हैं, जो गर्मियों में आंवले का सेवन करने से मिल सकते हैं।

#1 रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार आंवला विटामिन-C से भरपूर होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह शरीर में एंटी-ऑक्सीडेंट के रूप में काम करके हानिकारक तत्वों को बेअसर कर सकता है। इसके अलावा इसमें मौजूद गुण शरीर में एंटी-ऑक्सीडेंट के प्रभाव को बढ़ाते हैं, जिससे शरीर संक्रमण और बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ने में सक्षम हो पाता है।

#2 पाचन के लिए है फायदेमंद आंवले का सेवन पाचन के लिए भी लाभदायक है। इसका मुख्य कारण है कि इसमें सूजन और जलन को कम करने वाले गुण होते हैं, जो पेट की समस्याओं को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-माइक्रोबियल गुण पाचन को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। साथ ही आंवले का सेवन कब्ज और गैस जैसी समस्याओं से भी छुटकारा दिला सकता है।

Advertisement

#3 लिवर के स्वास्थ्य के लिए है अच्छा आंवले में लिवर को सुरक्षित रखने वाले गुण होते हैं, जो लिवर को कई तरह की समस्याओं से बचा सकते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद तत्व लिवर को साफ करने में मदद कर सकते हैं। लिवर की समस्याओं से बचाव के लिए आंवले के जूस का सेवन करना लाभदायक हो सकता है।

Advertisement

#4 आंखों के लिए है फायदेमंद आंवले में कैरोटीन और विटामिन-C जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आंखों के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। ये गुण आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आंवले में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट गुण आंखों की रोशनी को प्रभावित करने वाले कारकों से बचाने में मदद कर सकते हैं।