पतझड़ के मौसम में इस तरह से सजाएं अपना घर, लगेगा सबसे अच्छा
क्या है खबर?
पतझड़ का मौसम अपनी ठंडी सुबह और शाम के साथ ही पत्तियों के रंग बदलने से भी पहचाना जाता है। इस मौसम में लोग गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मौसम में घर को कैसे सजाया जाए? आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर को पतझड़ के मौसम के अनुसार आरामदायक और आकर्षक बना सकते हैं।
#1
गर्माहट देने वाले रंगों का करें चयन
पतझड़ के मौसम में घर को सजाने के लिए गर्माहट देने वाले रंगों का चयन करना बेहतर हो सकता है।
इसके लिए दीवारों पर गर्म रंगों से पेंट करवाएं या फिर गर्म रंगों की दीवारों वाली वॉलपेपर को चुनें।
इसके अलावा गर्म रंगों की पेंटिंग्स और तस्वीरों को भी घर की दीवारों पर टांगें। इनसे न केवल आपका घर आरामदायक लगेगा बल्कि आकर्षक भी लगेगा।
#2
घर में रखें गर्म कपड़े
पतझड़ के मौसम में गर्म कपड़े पहनना जरूरी है, लेकिन इसे सिर्फ अपने तक ही सीमित न रखें।
आप चाहें तो अपने घर के विभिन्न हिस्सों में गर्म कपड़े रख सकते हैं, जो आपके घर को आरामदायक और आकर्षक लुक देंगे।
इसके लिए आप गर्म कपड़े वाले पैटर्न या डिजाइन की चीजें खरीद सकते हैं। इसके अलावा गर्म कपड़ों को टांगने के लिए हुक्स भी लगा सकते हैं।
#3
सुगंधित मोमबत्तियां लगाएं
सुगंधित मोमबत्तियां न केवल आपके घर को महकाएंगी, बल्कि यह आपके मन को भी अच्छा बनाएंगी। आप चाहें तो अपने लिविंग रूम, बेडरूम या बाथरूम में सुगंधित मोमबत्तियां रख सकते हैं।
इसके लिए आप वनीला, लैवेंडर या फिर दालचीनी जैसी खुशबू वाली मोमबत्तियों का चयन कर सकते हैं। इन सुगंधित मोमबत्तियों से आपका घर न केवल महकेगा, बल्कि एक आरामदायक माहौल भी बनेगा।
इसके अलावा ये मोमबत्तियां आपके मूड को भी बेहतर बनाएंगी।
#4
आरामदायक फर्नीचर का करें चयन
पतझड़ के मौसम में आरामदायक फर्नीचर का चयन करना भी जरूरी है। इसके लिए आप लकड़ी, रतन या फिर कपड़े वाले सोफे और कुर्सियां चुन सकते हैं। इनसे न केवल आपका घर आरामदायक लगेगा बल्कि आकर्षक भी दिखेगा।
इसके अलावा आप चाहें तो फर्नीचर को गर्म रंगों से भी सजा सकते हैं। इससे आपका फर्नीचर और भी आकर्षक लगेगा। इस तरह से आप अपने घर को आरामदायक और स्टाइलिश बना सकते हैं।
#5
गर्म कंबल और तकिए रखें
गर्म कंबल और तकिए न केवल आपके सोने-जागने के अनुभव को बेहतर बनाएंगे, बल्कि वे आपके बेडरूम को भी सजाएंगे। आप चाहें तो अलग-अलग रंगों और डिजाइनों वाले कंबल और तकिए चुन सकते हैं।
इसके अलावा आप चाहें तो कंबल और तकिए पर अपने पसंदीदा पैटर्न या डिजाइन भी लगा सकते हैं।
इन सभी तरीकों को अपनाकर आप अपने घर को पतझड़ के मौसम के अनुसार आरामदायक और आकर्षक बना सकते हैं।