फूलों से डाइनिंग टेबल की सजावट बहुत ही सुंदर लगती है। आप ताजे फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नकली फूलों का भी चयन कर सकते हैं।

फूलों को एक छोटे से बर्तन में रखें और उन्हें टेबल के बीच में रखें। इससे आपकी डाइनिंग टेबल और भी आकर्षक लगेगी।

अगर आपके पास फूलदान नहीं है तो आप पुराने जार या कटोरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें पानी डालकर ताजे फूल रख सकते हैं।