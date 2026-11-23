परिवार के साथ डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल को ऐसे सजाएं, नहीं लगेंगे पैसे
क्या है खबर?
डाइनिंग टेबल पर परिवार के साथ खाना खाने का मजा ही कुछ अलग है। अगर आप अपने घर में किसी खास मौके पर डाइनिंग टेबल पर डिनर करने वाले हैं तो इसे सजाने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको बस थोड़ी सी रचनात्मकता अपनानी होगी। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप अपनी डाइनिंग टेबल को सुहावना बना सकते हैं।
#1
रंग-बिरंगे फूलों का करें इस्तेमाल
फूलों से डाइनिंग टेबल की सजावट बहुत ही सुंदर लगती है। आप ताजे फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नकली फूलों का भी चयन कर सकते हैं।
फूलों को एक छोटे से बर्तन में रखें और उन्हें टेबल के बीच में रखें। इससे आपकी डाइनिंग टेबल और भी आकर्षक लगेगी।
अगर आपके पास फूलदान नहीं है तो आप पुराने जार या कटोरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें पानी डालकर ताजे फूल रख सकते हैं।
#2
रंगीन पत्तों का करें इस्तेमाल
अगर आप फूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो रंगीन पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको टेबल पर बिछाकर आप एक प्राकृतिक सजावट पा सकते हैं।
पत्तों को अच्छे से धोकर सुखा लें, फिर इन्हें टेबल पर बिछा दें। ये न केवल देखने में सुंदर लगते हैं, बल्कि इनसे एक ताजगी भरा माहौल भी बनता है।
इसके अलावा ये पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं, जिससे आपके घर का माहौल और भी बेहतर हो सकता है।
#3
रंगीन नैपकिन्स का करें इस्तेमाल
रंगीन नैपकिन्स से भी आपकी डाइनिंग टेबल को सजाया जा सकता है। अलग-अलग रंगों के नैपकिन्स को टेबल पर अच्छे से फैला दें। इससे आपकी डाइनिंग टेबल बहुत ही आकर्षक लगेगी।
आप इन्हें अलग-अलग डिजाइन में मोड़कर भी रख सकते हैं। इससे आपकी डाइनिंग टेबल और भी खूबसूरत दिखेगी।
इसके अलावा आप नैपकिन्स के साथ छोटे फूल या कोई अन्य सजावटी सामान भी रख सकते हैं, जिससे आपकी डाइनिंग टेबल और भी आकर्षक लगेगी।
#4
मोमबत्तियां लगाएं
मोमबत्तियों से आपकी डिनर टेबल को एक खास माहौल मिलेगा। आप अलग-अलग आकार और आकार वाली मोमबत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इनको अच्छे से टेबल पर रखें ताकि रोशनी बराबर फैले। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी आपके डिनर के अनुभव को और भी खास बना देगी।
इसके अलावा आप मोमबत्तियों को अलग-अलग रंगों में चुन सकते हैं, जिससे आपकी डिनर टेबल और भी आकर्षक लगेगी। मोमबत्तियों की खुशबू भी माहौल को और भी सुगंधित बना देती है।
#5
सजावटी पर्दे लगाएं
अगर आपके डाइनिंग रूम में खिड़कियां हैं तो उनके ऊपर सजावटी पर्दे लगाना अच्छा रहेगा। इससे न केवल कमरे को एक सुंदर लुक मिलेगा, बल्कि यह आपकी डाइनिंग टेबल की सजावट को भी और खूबसूरत बनाएगा।
पर्दों को हल्के रंगों में चुनें, जो आपके कमरे के बाकी सजावट से मेल खाएं। इस तरह आप बिना किसी खर्च के अपनी डाइनिंग टेबल को आकर्षक बना सकते हैं और अपने परिवार के साथ एक खास पल बिता सकते हैं।