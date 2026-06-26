क्या होती है 'निर्णय की थकान'? जानिए इससे कैसे प्रभावित हो सकती है आपकी जिंदगी

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विकल्पों की अधिकता बनाती है तनावपूर्ण स्थिति

आजकल हमारे पास हर चीज के कई विकल्प होते हैं, जैसे कि कौन-सा फोन लेना है और कौन-सी गाड़ी खरीदनी है आदि। इन विकल्पों का होना अच्छा लगता है, लेकिन जब हमें सही विकल्प चुनने में समय लगता है तो तनाव बढ़ जाता है। इसे नियंत्रित करने के लिए आप प्राथमिकताएं तय कर सकते हैं और जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इससे आपका निर्णय लेने का बोझ कम होगा और आप अधिक संतुलित महसूस करेंगे।