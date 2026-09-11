तलाक के बाद नया रिश्ता शुरू करना

तलाक के बाद किसी को डेट कर रहे हैं? गिल्ट से बचने के 5 तरीके अपनाएं

लेखन सयाली 01:20 pm Sep 11, 202601:20 pm

क्या है खबर?

तलाक के बाद नया रिश्ता शुरू करना भावनात्मक रूप से कठिन हो सकता है। इस दौरान कई बार अपराधबोध (गिल्ट) महसूस होता है, खासकर जब आप अपने पुराने रिश्ते को याद करते हैं। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति को आगे बढ़ने और खुश रहने का हक है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने नए रिश्ते में गिल्ट से बच सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं।