तलाक के बाद किसी को डेट कर रहे हैं? गिल्ट से बचने के 5 तरीके अपनाएं
क्या है खबर?
तलाक के बाद नया रिश्ता शुरू करना भावनात्मक रूप से कठिन हो सकता है। इस दौरान कई बार अपराधबोध (गिल्ट) महसूस होता है, खासकर जब आप अपने पुराने रिश्ते को याद करते हैं। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति को आगे बढ़ने और खुश रहने का हक है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने नए रिश्ते में गिल्ट से बच सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं।
#1
खुद को अपनाना है जरूरी
सबसे पहले अपने आप को यह समझाएं कि आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं और यह आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। खुद को दोषी ठहराने के बजाय यह सोचें कि हर किसी को खुश रहने का हक है।
अपने आप को यह यकीन दिलाएं कि नया रिश्ता आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। अपने फैसलों पर भरोसा रखना और खुद को अपनाना आपको गिल्ट से बचाने में मदद करेगा।
#2
अपनी भावनाओं को समझें
गिल्ट अक्सर हमारे अंदर छिपी भावनाओं की वजह से होता है। यह जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को पहचानें और समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है।
क्या यह आपके पुराने रिश्ते से जुड़ी कोई बात है या नई शुरुआत को लेकर कोई डर? अपनी भावनाओं को लिखें या किसी भरोसेमंद इंसान से बात करें।
इससे आपको अपनी भावनाओं को साफ-साफ समझने में मदद मिलेगी और आप अपने नए रिश्ते को खुलकर अपनाने के लिए तैयार हो पाएंगे।
#3
तुलना करने की आदत छोड़ें
अपने नए साथी की तुलना अपने पुराने साथी से करने की आदत को छोड़ दें। हर इंसान की अपनी खासियत होती है और तुलना करने से रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती हैं।
अपने नए साथी की खूबियों पर ध्यान दें और उनकी सराहना करें। तुलना करने से बचने पर आप अपने नए रिश्ते के प्रति सकारात्मक महसूस करेंगे और गिल्ट भी कम होगा।
इससे आप जल्दी मूव ऑन कर पाएंगे।
#4
रिश्ते में धैर्य रखें
नया रिश्ता शुरू करते समय खुद को और अपने साथी को थोड़ा समय देना जरूरी है। जल्दबाजी करने के बजाय धीरे एक-दूसरे को समझें और जानें।
यह समय आपको अपनी भावनाओं को स्थिर करने और नए रिश्ते में सहज महसूस करने में मदद करेगा। अपने साथी के साथ बिताए छोटे-छोटे पलों का आनंद लें और यह समझें कि हर रिश्ता अपने तरीके से खास होता है।
इससे रिश्ता ज्यादा मजबूत हो जाता है।
#5
सोच को सकारात्मक बनाएं
सकारात्मक सोच रखने से आप अपने नए रिश्ते को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। खुद को यह याद दिलाएं कि हर किसी को खुश रहने का हक है।
अपने नए रिश्ते को एक नए अवसर के रूप में देखें और बीते हुए समय को पीछे छोड़ने की कोशिश करें। सकारात्मक सोच से न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि आप अपने रिश्ते में भी सहज महसूस करेंगे।
इससे आप ज्यादा खुश भी रह पाएंगे।