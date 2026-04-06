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डार्क चॉकलेट बनाम मिल्क चॉकलेट: इनमें से किसका सेवन स्वास्थ्य के लिए है ज्यादा बेहतर?
डार्क चॉकलेट बनाम मिल्क चॉकलेट

डार्क चॉकलेट बनाम मिल्क चॉकलेट: इनमें से किसका सेवन स्वास्थ्य के लिए है ज्यादा बेहतर?

लेखन अंजली
Apr 06, 2026
02:20 pm
क्या है खबर?

चॉकलेट एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जिसे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी पसंद करते हैं। बाजार में कई तरह की चॉकलेट उपलब्ध हैं, जिनमें से डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। अक्सर लोग इन दोनों में से किसी एक को स्वास्थ्य के लिए अच्छा मानते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? आइए आज हम आपको इन दोनों के पोषण तत्वों के बारे में विस्तार से बताते हैं ताकि आप सही चुनाव कर सकें।

डार्क चॉकलेट

डार्क चॉकलेट के पोषक तत्व

डार्क चॉकलेट को कोको बीन्स से बनाया जाता है और इसमें कोको का उच्च प्रतिशत होता है। इसमें फ्लेवोनोइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। डार्क चॉकलेट का कोको प्रतिशत 70 प्रतिशत से लेकर 90 प्रतिशत तक होता है। इसमें कम मात्रा में शक्कर होती है, जिससे यह ब्लड शुगर पर कम प्रभाव डालती है। इसके अलावा इसमें कम कैलोरी होती है, जो इसे सेहत के लिए बेहतर बनाती है।

मिल्क चॉकलेट

मिल्क चॉकलेट में मौजूद पोषक तत्व

मिल्क चॉकलेट को दूध, चीनी और कोको पाउडर से बनाया जाता है। इसमें कोको का प्रतिशत डार्क चॉकलेट की तुलना में कम होता है, जिससे इसका स्वाद मीठा और मलाईदार होता है। हालांकि, इसमें शक्कर की मात्रा अधिक होती है, जो इसे ज्यादा कैलोरी वाला बना सकती है। मिल्क चॉकलेट में फ्लेवोनोइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा भी कम होती है, जिससे इसके सेहत के लाभ सीमित होते हैं। इस प्रकार मिल्क चॉकलेट का पोषण मूल्य डार्क चॉकलेट से कम है।

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चयन

सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद है डार्क चॉकलेट

अब सवाल यह उठता है कि इनमें से कौन-सी चॉकलेट सेहत के लिए बेहतर है? अगर पोषक तत्वों की बात करें तो डार्क चॉकलेट ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स दिल की सेहत को बेहतर बनाने, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त डार्क चॉकलेट का कम शुगर स्तर इसे मधुमेह रोगियों के लिए भी उपयुक्त बनाता है।

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अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार चुनें चॉकलेट

अंत में, यह कहना गलत होगा कि एक ही प्रकार की चॉकलेट सभी के लिए सबसे अच्छी होती है। आपकी व्यक्तिगत पसंद, सेहत की स्थिति और जरूरतें ही तय करेंगी कि कौन-सी चॉकलेट आपके लिए बेहतर होगी। डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट दोनों के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं। इसलिए सोच-समझकर ही अपनी पसंद का चयन करें।

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