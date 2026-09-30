डांस बनाम टेनिस: इनमें से किसका अभ्यास लचीलापन बढ़ाने में है अधिक प्रभावी?

टेनिस एक ऊर्जा से भरपूर खेल है, जिसमें तेजी से दौड़ना और रैकेट से गेंद को मारना शामिल होता है। यह खेल हाथों, पैरों और पूरे शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय रखता है।

टेनिस खेलने से सहनशक्ति बढ़ती है और शरीर की गति को नियंत्रित करने की क्षमता में सुधार होता है।

इसके अलावा यह खेल तेज निर्णय लेने और तालमेल कौशल को भी बेहतर करता है। नियमित अभ्यास से शरीर की लचीलापन में भी सुधार होता है।