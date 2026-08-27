डांस बनाम स्किपिंग: किसे चुनें और क्यों? जानिए

डांस एक ऐसा तरीका है, जिससे आप बिना किसी बोझिलता की एक्सरसाइज कर सकते हैं। यह न केवल शरीर को सक्रिय रखता है, बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करता है।

डांस करते समय आप संगीत के साथ थिरकते हैं, जिससे मन भी खुश रहता है। इसके अलावा डांस करने से शरीर का लचीलापन बढ़ता है और मांसपेशियों की ताकत भी बढ़ती है।

यह दिल की धड़कन को भी सुधारता है, जिससे आपका दिल स्वस्थ रहता है।