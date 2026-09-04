डांस बनाम स्किपिंग

डांस बनाम स्किपिंग: दिल के लिए क्या करना रहता है बेहतर?

लेखन सयाली 03:50 pm Sep 04, 202603:50 pm

क्या है खबर?

दिल की सेहत को बनाए रखने के लिए रोजाना 30 से 60 मिनट तक एक्सरसाइज करना बहुत फायदेमंद होता है। कार्डियो एक्सरसाइज इस श्रेणी में सबसे ज्यादा असरदार मानी जाती हैं, क्योंकि ये दिल की सेहत को बेहतर रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। कार्डियो में डांस और स्किपिंग को शामिल किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि इन दोनों में से किसे रोजाना करने से दिल को ज्यादा फायदा हो सकता है।