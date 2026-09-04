डांस बनाम स्किपिंग: दिल के लिए क्या करना रहता है बेहतर?
क्या है खबर?
दिल की सेहत को बनाए रखने के लिए रोजाना 30 से 60 मिनट तक एक्सरसाइज करना बहुत फायदेमंद होता है। कार्डियो एक्सरसाइज इस श्रेणी में सबसे ज्यादा असरदार मानी जाती हैं, क्योंकि ये दिल की सेहत को बेहतर रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। कार्डियो में डांस और स्किपिंग को शामिल किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि इन दोनों में से किसे रोजाना करने से दिल को ज्यादा फायदा हो सकता है।
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डांस के फायदे
डांस में कई अलग-अलग शैलियों को शामिल किया जा सकता है, जैसे शास्त्रीय, बॉलीवुड, भांगड़ा, कथक और कुचिपुड़ी आदि। ये सभी शैलियां अलग-अलग तरीके से दिल की धड़कन को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं।
इसके अलावा डांस मांसपेशियों को मजबूत करने, शरीर को लचीला बनाने और शरीर में रक्त के बहाव को बेहतर करने में भी मदद करता है। साथ ही इससे शरीर में तनाव और थकान को दूर करने में भी मदद मिल सकती है।
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डांस का दिल की सेहत पर असर
कई शोध के अनुसार, डांस का दिल की धड़कन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका कारण है कि डांस करते समय दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, जिससे रक्त के बहाव में सुधार होता है।
इससे दिल की मांसपेशियों को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाता है। इसके अलावा डांस से शरीर में तनाव और थकान भी दूर होती है।
इन सभी लाभों के कारण डांस दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है।
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स्किपिंग के फायदे
स्किपिंग पूरे शरीर के लिए बेहतरीन मानी जाती है। यह शरीर की सभी प्रमुख मांसपेशियों को मजबूत करने और शरीर को लचीला बनाने में मदद कर सकती है।
इसके अलावा यह दिल की धड़कन को बढ़ाने में भी मदद करती है। डांस की तरह स्किपिंग से भी तनाव और थकान दूर होती है।
साथ ही इससे शरीर में रक्त के बहाव में सुधार होता है, जिससे संपूर्ण स्वास्थ्य का समर्थन होता है।
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स्किपिंग से दिल की सेहत पर असर
एक शोध के अनुसार, स्किपिंग दिल की कार्यप्रणाली में सुधार करने और दिल की धड़कन को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा यह शरीर के रक्तचाप को भी नियंत्रित कर सकती है।
हालांकि, अगर आपको पहले से ही दिल से जुड़ी कोई समस्या है तो स्किपिंग न करें। इसके बजाय आप रोजाना 30 मिनट तक डांस करें।
स्पिनिंग करने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए।
चयन
डांस या स्किपिंग में से किसे चुनना है बेहतर?
डांस और स्किपिंग, दोनों ही दिल की सेहत के लिए बेहतरीन हैं। हालांकि, इनमें से किसी को चुनने से पहले अपनी शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य स्थितियों पर ध्यान दें।
अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है या आप गर्भवती हैं तो किसी भी एक्सरसाइज को आजमाने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। इसके अलावा किसी भी एक्सरसाइज का रूटीन शुरू करने से पहले फिटनेस विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें, जो आपका मार्गदर्शन करेंगे।