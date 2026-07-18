दाल बनाम रसम: इनमें से किसका सेवन आपके लिए होगा ज्यादा फायदेमंद?

दाल और रसम, दोनों ही अलग-अलग प्रकार के व्यंजन हैं, जिनका आधार अलग होता है। आमतौर पर दाल को अरहर, मूंग, चना और मसूर जैसी दालों को पकाकर बनाया जाता है।

इसमें कई मसाले भी डाले जाते हैं। दूसरी ओर रसम एक पतली चटनी की तरह होता है, जिसे टमाटर, इमली और कई मसालों को मिलाकर बनाया जाता है।

वैसे तो दाल और रसम को कई लोग एक जैसा मानते हैं, लेकिन इनकी रेसिपी एक-दूसरे से थोड़ी अलग होती है।