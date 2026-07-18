दाल बनाम रसम: इनमें से किसका सेवन आपके लिए होगा ज्यादा फायदेमंद?
क्या है खबर?
दाल और रसम दक्षिण भारतीय खाने के लोकप्रिय विकल्प हैं और इनका सेवन कई लोग रोजाना करते हैं। ये दोनों व्यंजन अपने खास स्वाद के कारण खाने का मजा बढ़ाते हैं। हालांकि, जब बात सेहत की आती है तो इनमें से कौन-सा व्यंजन बेहतर है, यह जानना जरूरी है। आइए आज हम आपको दाल और रसम के बीच अंतर और इनमें से किसका सेवन सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद है, इसके बारे में बताते हैं।
अंतर
दाल और रसम में क्या है अंतर?
दाल और रसम, दोनों ही अलग-अलग प्रकार के व्यंजन हैं, जिनका आधार अलग होता है। आमतौर पर दाल को अरहर, मूंग, चना और मसूर जैसी दालों को पकाकर बनाया जाता है।
इसमें कई मसाले भी डाले जाते हैं। दूसरी ओर रसम एक पतली चटनी की तरह होता है, जिसे टमाटर, इमली और कई मसालों को मिलाकर बनाया जाता है।
वैसे तो दाल और रसम को कई लोग एक जैसा मानते हैं, लेकिन इनकी रेसिपी एक-दूसरे से थोड़ी अलग होती है।
दाल
दाल में मौजूद होते हैं ये पोषक तत्व
दाल का सेवन कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, फोलेट और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं।
इसके अलावा इसमें कई तरह के ऐसे तत्व भी होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। दाल का सेवन पाचन को सुधारने, हड्डियों को मजबूत करने और दिल को सेहतमंद रखने में मदद कर सकता है।
इसलिए, इसे खाने में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।
रसम
रसम के सेवन से मिल सकते हैं ये फायदे
रसम दक्षिण भारतीय लोगों की थाली का अहम हिस्सा है। यह टमाटर, इमली और कई मसालों से बनाया जाता है।
इसका सेवन पाचन क्रिया को सुधारने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद मसालों, जैसे काली मिर्च और जीरे का सेवन शरीर में गर्मी पैदा करता है, जो सर्दियों के दौरान शरीर को गर्म रखने में मदद कर सकता है।
इसके अलावा रसम के सेवन से शरीर में पानी की कमी भी पूरी हो सकती है।
चयन
दाल और रसम में से किस-का सेवन है ज्यादा लाभदायक?
दाल और रसम, दोनों ही अपने तरीके से सेहत के लिए फायदेमंद हैं। अगर आप ज्यादा प्रोटीन और फाइबर की तलाश में हैं तो दाल का चयन करें।
दूसरी ओर, अगर आपको पाचन सुधारने वाला कोई व्यंजन चाहिए तो रसम बेहतरीन विकल्प हो सकता है। हालांकि, दोनों ही व्यंजनों का सीमित मात्रा में ही सेवन करना सेहत के लिए बेहतर है।
इनका सही संतुलन आपके खाने को और भी पौष्टिक बना सकता है।